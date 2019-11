Brrr: sneeuw verwacht in het weekend van de sinterklaasintocht

De ene dag lijkt het niet te stoppen met regenen en waaien, en het andere moment is het fris maar wel lekker zonnig buiten. Jep, met de oranjegekleurde bladeren aan de bomen én op de grond is het volop herfst. Maar de winter komt ook steeds dichterbij. Aankomend weekend zelfs al, want dan belooft het te gaan sneeuwen in ons land.

Voordat je helemaal enthousiast wordt en een witte sinterklaasintocht verwacht: dat zit er helaas niet in. Het gaat om natte sneeuw, die vrijdag op grote schaal wordt verwacht.

Zuiden van het land

Vooral in Limburg belooft het raak te zijn en kan het zijn dat het zelfs even blijft liggen. “Als er vrijdag veel natte sneeuw valt, het heel koud is en het vroeg in de ochtend gebeurt, kan het best even wit zijn”, aldus Marc de Jong van Buienradar. “Maar het blijft sowieso niet heel lang liggen. Als je twee keer met je ogen knippert, is het wel weer weg.”

Hoger en koeler

De rest van Nederland zou gespaard blijven wat betreft de natte sneeuw. In Limburg is het immers iets koeler, doordat de provincie hoger ligt. De Jong: “En ze hebben daar de minste invloed van zeewater. Dat is nu een graad of 8.”

Sinterklaasintocht

De landelijke sinterklaasintocht, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 16 november in Apeldoorn, blijft volgens de voorspellingen vrij van sneeuw. Maar dat betekent niet dat het ook droog blijft. “In het noorden van het land zal het nat zijn, in het zuiden niet. Apeldoorn ligt op de grens dus we durven nog niet te zeggen of het gaat regenen”, geeft de meteoroloog toe. “Het is in ieder geval wel koud en vochtig.”

Barre winter op komst?

Nu de winter met rasse schreden dichterbij komt, vragen velen zich af wat ons – na de extreme hitte van afgelopen zomer – te wachten staat. Komende winter kunnen we mogelijk het andere uiterste verwachten. Als we Russische meteorologen mogen geloven, staat ons geen zachte winter te wachten. Sterker nog, er wordt beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste winter in honderd jaar wordt. Ook Franse deskundigen voorspellen een extreem koud seizoen. Zij verwachten daarnaast dat we veel sneeuw kunnen verwachten komend winterseizoen.

