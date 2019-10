Dikke jas weer ín de kast: dit weekend kan het 20 (!) graden worden

Heb jij na afgelopen weekend weer een dikke sjaal uit de kast gehaald en de verwarming in huis aangezet? Snappen we, want met dat kouderecord op zondag 6 oktober viel het ook niet mee. Deze week sluiten we daarentegen af met hogere temperaturen, die volgens Weeronline lokaal zelfs op kunnen lopen tot twintig graden.

Voor iedereen die de zomer ontzettend mist, is er goed nieuws. Het kwik loopt namelijk weer op en de dikke winterjas kan weer voor even aan de kapstok blijven hangen. Helaas betekent het niet dat je ook de paraplu thuis kunt laten liggen als je op avontuur gaat; komend weekend gaan de aangename temperaturen gepaard met dagelijks kans op buien.

Veertig procent kans

We hebben nu nog te maken met een wind die uit het westen komt, maar de komende dagen kunnen we een vrij zachte lucht vanuit Noord-Afrika verwachten die in de richting van Nederland wordt geblazen. Dit houdt in dat het dinsdag en woensdag nog fris kan zijn, maar de temperatuur vanaf donderdag elke dag een beetje toeneemt. De kans dat het kwik in het zuiden en oosten van het land de twintig graden gaat aantikken, is hiermee veertig procent. In de andere delen van ons kikkerlandje moeten we het doen met 15-20 graden.

Lees ook

Dit kleurrijke item mag deze herfst niét ontbreken in jouw garderobe



En na het weekend?

Je begrijpt: zaterdag en zondag beloven de temperaturen aangenaam te worden, dus gaan we lekker naar buiten en schuilen we wanneer dat nodig is. Hoelang we kunnen genieten van het warmere weer? Ook na het weekend is de verwachting dat het zacht blijft en zou het volgens sommige weermodellen zelfs 25 graden kunnen worden. De kans daarop is misschien nihil, maar hé, een kans is een kans.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.