Zet je schrap: komend weekend kans op eerste herfststorm van het jaar

Zaten we afgelopen zondag nog met 25 graden in de zon, kunnen we komend weekend alweer de eerste herfststorm verwachten. Volgens Weerplaza kan het zondag flink tekeergaan, met bakken regen en hevige wind.

Nóg meer regen

En die stevige wind brengt de kans op een eerste herfststorm van dit jaar met zich mee. We krijgen dit weekend te maken met een lagedrukgebied dat vanaf de Atlantische Oceaan via de Noordzee onze kant op komt. Dat zorgt voor wind, nog meer wind en veel regen.

Ruige voorspelling

Er worden windstoten van wel 100 kilometer per uur voorspeld, meldt Weerplaza. Vooral in het noorden en het noordwesten en rondom het IJsselmeer en de Wadden kan het ruig worden zondag. Er is officieel sprake van storm wanneer op ten minste één KNMI-station gemiddeld over een heel uur windkracht negen wordt gemeten.

Eén meevaller

Over de temperatuur hoef je je overigens geen zorgen te maken, die blijft zo rond de 18 graden hangen en dat is warm voor eind september.

