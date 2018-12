Wauw! Deze auditie van The Voice liet een grote indruk achter

De Brabantse Irene Dings (16) heeft gisteravond bij The Voice of Holland een indrukwekkende auditie neergezet. Het zestienjarige meisje wist de stoelen van alle vier de coaches om te laten draaien met het nummer Wings van Birdy.

Coaches

Met haar prachtige stem wist ze Ali B, Waylon, Lil Kleine en Anouk te betoveren en werd door Ali B een ‘ongelofelijk talent’ genoemd. Waylon zei over de auditie dat ze hem het gevoel gaf alleen voor hem te zingen: “We hingen samen aan een dun draadje”. Ook Anouk en Lil Kleine waren zeer enthousiast: “Voor iemand van 16 jaar heb je het echt fantastisch gedaan. Petje af”, aldus Anouk. Helaas voor de andere coaches koos Irene voor Anouk.

The Voice Kids

De prachtige stem van Irene kunnen we eigenlijk al kennen van The Voice Kids. In 2013 deed zij hier namelijk aan mee en schopte ze het zelfs tot de finale. Uiteindelijk vond ze school belangrijker dan een zangcarrière, dus bleef het daarbij. Maar nu wil ze er weer aan beginnen en gaf ze zich daarom op voor The Voice of Holland.

Benieuwd naar de auditie van vrijdagavond? Je ziet hem in onderstaande video:

Benieuwd naar haar auditie in 2013? Je ziet hem in onderstaande video:

Bron: AD.nl | Beeld: Still uit video