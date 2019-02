Morgen vrij? Lucky you! Vrijdag wordt officieel de warmste Warmetruiendag ooit

Met 12,0 graden in De Bilt beleven we vrijdag officieel de warmste Warmetruiendag sinds de invoering in 2007. Dat meldt Weeronline. Het is nagenoeg onbewolkt en daarmee was het niet eerder op deze dag zo zonnig. In Limburg wordt het met 15 graden zelfs zo warm dat je zonder jas naar buiten kunt, maar trek dan wel een warme trui aan.

Warmetruiendag wordt dit jaar dus echt een makkie. De zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden. In het zuiden van Limburg wordt het zelfs 15 graden. In de Randstad wordt het op veel plaatsen 12 graden. Daarbij staat weinig wind en daardoor is het in de zon extra lekker.

Heerlijk vertoeven

In De Bilt stijgt de temperatuur naar 12 graden en daarmee wordt het officieel de warmste Warmetruiendag sinds 2007. Toen werd op vrijdag 16 februari deze dag voor het eerst in ons land gehouden. In De Bilt steeg de temperatuur naar 11,4 graden en sindsdien werd het niet meer zo warm. In Maastricht werd het op diezelfde dag maar liefst 17,1 graden.

Volop zon

Aan het begin van Warmetruiendag is het wel flink koud. In de vroege ochtend zal het op verschillende plaatsen een beetje vriezen. In het zuiden en oosten vriest het zelfs 2 tot 3 graden, maar de temperatuur zal in de volle zon snel stijgen. Vanaf het begin van de ochtend tot het eind van de middag schijnt de zon volop en dat is voor het eerst op deze dag. De meest zonnige Warmtetruiendag tot nu toe was op 10 februari 2012. Het was toen zonnig, maar ook steenkoud. Aan het begin van de ochtend was sprake van strenge vorst met temperaturen lager dan -10 graden. Ook met een dikke trui was het afzien. In Lelystad was het met -13,6 graden het koudst.

