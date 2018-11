Het is de warmste 6 november ooit gemeten: krijgen we nog méér warme dagen?

We kijken er bíjna niet meer van op dit jaar, maar het is weer zover: er is een nieuw weerrecord verbroken. Het is maar liefst 20 graden geworden vandaag; nooit eerder werd het zo warm op 6 november.

Unicum

Rond het middaguur werd het in De Bilt 17,2 graden. Het vorige record uit 2015 bedroeg volgens Weeronline 17,1 graden. Dit is alweer het dertiende warmterecord dit jaar in De Bilt. In het zuidoosten is het nog warmer met in Gilze-Rijen 18,7 graden. Uiteindelijk kan het in het zuidoosten zelfs 20 graden worden en dat is voor november uitzonderlijk.

Bijzonder

In slechts zeven andere jaren werd op minstens één van de KNMI-stations in november 20 graden gemeten. De laatste keer dat dit gebeurde was op 3 november 2015. Toen werd het op weerstation Maastricht 20,9 graden.

Wat een weertje

Afgelopen oktobermaand werden ook al drie warmterecords gebroken. Op 13 oktober werd het in De Bilt zelfs 26,3 graden. Daar tegenover staan drie kouderecords dit jaar. Het laatste kouderecord is van bijna anderhalve maand geleden. Op 23 september werd het in De Bilt 10,9 graden.

Blijft het lekker?

Gaan we gezellig door met dit warme nazomerweer in november, of houdt het na vandaag dan toch echt op? Helaas, de komende dagen wordt het geleidelijk minder zacht. Niet gelijk ijskoud, maar gewoon, iets minder warm dan vandaag. Morgen is het maximaal 16 graden, donderdag en vrijdag blijft het kwik op ongeveer 13 graden hangen. Ook in het weekend wordt het zo rond de 12 graden en gaat het regenen.

Bron: ANP | Beeld: iStock