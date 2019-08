Waarom de brand in de Braziliaanse Amazone een ramp is voor de hele wereld

De hashtag #PrayForAmazonas is trending, ook in Nederland. De Amazone staat in brand en dat heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor jou.

83 procent meer branden

Branden komen vaker voor in het natuurgebied in Brazilië, maar dit jaar is het extreem. Er zijn dit jaar al een recordaantal branden geteld: al meer dan 40.000 branden in alleen al de Amazone. In heel Brazilië zijn er meer dan 70.000 branden geteld. Er is een stijging van 83 procent aan bosbranden in vergelijking met vorig jaar.

Onze zuurstof in gevaar

Dat is vreselijk, want alles wat afbrandt, komt niet gauw meer terug. De natuur heeft tientallen jaren nodig om te herstellen van een brand. En dieren die vluchten voor het vuur, komen nooit meer terug. Zeker 20 procent van alle zuurstof komt uit de Amazone. En als al deze bomen verbranden en diersoorten hier verdwijnen, heeft dat een impact op de wereld. De aarde zal dan nog sneller opwarmen. Afgelopen week waren de branden zo heftig, dat het in Sao Paolo overdag leek alsof het nacht was, vanwege alle rook.

Dieren en vruchten verdwijnen

Volgens Frans Bongers, hoogleraar bosecologie aan de Universiteit Wageningen, loopt het inmiddels uit de hand. “Niet alleen komt er veel koolstof in de lucht, wat slecht is voor de opwarming van de aarde en voor de luchtwegen. Ook de luchtkwaliteit vermindert door toenemende roet en rook. Maar het vermindert ook de biodiversiteit van het bos, waardoor veel vruchten, planten en dieren verdwijnen en daarmee ook de producten die deze leveren voor de mens.”

Petitie

Op social media vragen sterren uit binnen en buitenland – onder wie Ariana Grande, Jessie J, Nielson en Jeroen van Koningsbrugge – aandacht voor dit natuurprobleem. Er moet iets gebeuren. En ook jij kunt helpen. Doneer bijvoorbeeld aan het Wereld Natuur Fonds. Of maak een klein bedrag over naar het Rainforest Action Network. Wil je geen geld overmaken maar iets anders doen? Teken dan deze petitie van Greenpeace om de Braziliaanse overheid duidelijk te maken dat ze actie moeten ondernemen.

#PrayForTheAmazon #AmazonFire man made Structures can be rebuilt , god made structures can never be brought to life. #PrayForTheAmazon pic.twitter.com/xdroBpOlVj — ALOK J Thakkar (@Alok_75) August 22, 2019

Bron: Libelle