Op tijd naar huis: later vandaag weer code oranje wegens noodweer

Moet je vanmiddag nog de weg op? Doe dat dan niet te laat, want er wordt wederom noodweer verwacht. Sterker nog, het KNMI geeft voor de derde keer deze week code oranje af voor verwacht onweer met zware windstoten.

Code oranje geldt vrijdagmiddag voor een groot deel van het land, met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland. In die provincies geldt voorlopig code geel.

Overlast

Vrijdagmiddag ontstaan halverwege de middag boven het zuidwesten de eerste onweersbuien. Deze trekken volgens Weeronline noordoostwaarts over het land en nemen daarbij toe in activiteit. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zeer zware windstoten. Vooral dat laatste kan voor veel overlast zorgen. In Zeeland valt de overlast mogelijk mee, maar in de rest van het land is er kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur, zeer lokaal zelfs tot ruim 110 km/u.

Lees ook

Wat een ravage! 9 x de ergste schade van de zomerstorm in beeld

De buien trekken erg snel over, waardoor er geen extreem grote neerslagsommen worden verwacht. Toch kan plaatselijk wateroverlast ontstaan.

Storm

Nadat het noodweer is weggetrokken wakkert de wind aan en in de nacht naar zaterdag staat er een vrij krachtige tot harde zuiden- tot zuidwesten wind. Aan de kust is zelfs een stormachtige wind mogelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP