Sinterklaas is weer in het land, we kruipen weer massaal met dekentjes op de bank en houden al onze ogen open voor de leukste kerstballen (als je je boom niet al hebt opgetuigd): voor je het weet, is het december. Of we kunnen schaatsen op natuurijs volgende maand en of we ein-de-lijk weer een witte kerst krijgen? Dit zijn de voorspellingen.

Volgens de sterrenkundige kalender breekt op 22 december de winter pas aan, maar meteorologisch gezien spreken we vanaf 1 december al van dat seizoen. En het lijkt erop dat het geen bizar koude wordt, zo blijkt uit de voorspellingen van Weerplaza. Het lijkt vooral zacht te worden, en sneeuw en ijs zijn ver weg. Niet alleen aan het einde van deze maand, maar óók in december. Het idee van een witte kerst lijkt hiermee dus als sneeuw voor de zon te verdwijnen…

Net herfst

Volgens de vijftiendaagse verwachting van de weerwebsite gaan de laatste dagen van november de temperaturen weer omhoog, wat betekent dat de herfst zacht maar wel wisselvallig eindigt. Aankomende maand blijft dit weerbeeld aanhouden en wordt het zeker tot aan 15 december warmer dan gemiddeld, met temperaturen die tot wel drie graden hoger liggen dan normaal in de tijd van het jaar. Helaas voor iedereen die hoopt op een dikke pak sneeuw: het lijkt herfstachtig te blijven.

Koudste in 100 jaar

Eerder stelden Russische meteorologen juist dat ons helemáál geen zachte winter te wachten stond. Sterker nog, er werd beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste in honderd jaar zou worden. Ook Franse deskundigen voorspelden een extreem koud seizoen. Zij verwachtten daarnaast dat we veel sneeuw konden verwachten komende winter.

