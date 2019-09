Morgen volle maan: dit effect heeft-ie op álle sterrenbeelden

Je moet er een beetje in geloven, maar als je dat doet dan merk je al snel dat de volle maan veel invloed kan hebben op je lichaam en je emoties. Morgen is het weer volle maan en dat heeft deze keer weer verschillende gevolgen.

Op 14 september is het volle maan. Deze maan staat in het teken van Vissen en de zon staat in Maagd. Dat betekent niet dat er alleen gevolgen zijn voor deze twee sterrenbeelden. De combinatie van deze twee zorgt er namelijk voor dat iedereen de invloed voelt.

Botsen

Vissen en Maagd zijn allebei zorgzame sterrenbeelden, maar lijken in veel andere dingen juist niet op elkaar. Mensen met het sterrenbeeld Vissen laten zich vaak leiden door hun gevoel terwijl een Maagd juist heel geordend is. Deze eigenschappen kunnen de komende dagen dan ook gaan botsen.

Dromen en doen

Doordat de maan in het teken van Vissen staat, kan het zijn dat we de komende dagen op veel dingen net iets te emotioneel reageren en wat gevoeliger zijn dan normaal. Op andere momenten zou je daar in mee kunnen gaan, maar door de combinatie met Maagd krijg je de komende dagen juist het gevoel dat je jezelf moet verbeteren en je je leven meer op orde moet krijgen. Een strijd tussen het dromen en het doen lijkt dus op de loer te liggen.

Realistische kijk

Gelukkig kun je het ook andersom bekijken. De Vissen heeft er een handje van om dingen te mooi voor zich te zien. Wanneer de Maagd dus om de hoek komt kijken, zorgt dat ervoor dat je de zaken wat realistischer gaat bekijken. Uiteindelijk kan de keuze die je komende dagen maakt dus weleens een betere keuze zijn door de invloed van de Maagd.

Lees ook

Check? Deze sterrenbeelden functioneren prima na een korte nacht



Mars

Doordat Mars deze volle maan samen met de zon staat, kan dat ook voor meer boosheid zorgen. Wat je daar tegen kunt doen? Probeer de invloeden van de Maagd zoveel mogelijk los te zien van de boosheid zodat je deze onder controle houdt en toch een beetje vrolijk de dag doorkomt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.