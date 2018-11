‘Winter is coming’ extra vroeg dit jaar: ‘Volgende week temperaturen onder nul’

Na maanden lang hogere temperaturen dan ‘normaal’, draait moeder natuur de boel komende week eens flink om; de Sint neemt heus winterweer mee. Als we WeerOnline moeten geloven, zijn een dikke sjaal, muts en handschoenen na het weekend dan ook geen overbodige luxe.

Koud, kouder, koudst

Na het weekend draait de wind naar het oosten tot noordoosten, wat de voorbode is voor koud novemberweer, aldus het weerbureau. De middagtemperatuur kan zakken tot 3 graden, wat normaal is voor een gemiddelde winterdag. ’s Nachts kan het kwik lokaal zelfs zakken naar min 5 graden. Volgens Weeronline zullen er geen kouderecords gebroken worden, maar “het wordt wel de eerste keer sinds begin maart dat het een hele week kouder is dan normaal”.

Ongekend veel mooie dagen

Tot nu toe heeft 2018 juist veel warm en droog weer gebracht, meldt Weerplaza. Volgens dat weerbureau is er dit jaar tot nu toe zelfs sprake van een recordaantal “mooie dagen”, namelijk 89. De definitie van een ‘mooiweerdag’ is volgens Weerplaza-meteoroloog Wilfred Janssen een dag waarop minstens de helft van de tijd de zon schijnt, het bovengemiddeld warm is en er minder dan 0,2 millimeter neerslag valt.

Het warme zuiden

Zuid-Limburg kon dit jaar tot nu toe het vaakst genieten van mooi weer. In Maastricht werd op meer dan honderd dagen mooi weer gemeten.

