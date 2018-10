Er komt (gelukkig) geen eind aan: volgende week wéér stralend weer

Als je maar niet kunt wennen aan iedere druppel die uit de lucht komt vallen, hebben we goed nieuws voor je. Het onstuimige herfstweer laat namelijk nog even op zich wachten en maakt plaats voor het zonnetje en heerlijke temperaturen.

Vandaag is het al genieten geblazen en ook morgen belooft een stralende dag te worden. Maar daarmee is het nog niet gedaan, want vanaf dinsdag trakteren de weergoden ons wéér op een cadeautje. Wat zeggen we, cadeautjeS!

23 tot 25 graden

In elk geval tot en met donderdag blijft het – met temperaturen boven de 20 graden – volgende week stralend weer. Dit hebben we te danken aan warme lucht vanuit het zuiden van Europa, waardoor het droog blijft en de zon flink gaat schijnen. En de temperaturen kunnen dan natuurlijk niet achterblijven; het kan lokaal zelfs 23 tot 25 graden worden.

Opnieuw warme lucht?

Na volgende week hoeven we ons misschien nog steeds niet op te maken voor onstuimig weer. ‘Mogelijk zorgt de nasleep van orkaan Leslie er eind volgende week voor dat er opnieuw warme lucht onze kant op komt’, legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit aan AD.nl. ‘En dan kan het zomaar weer twintig graden worden. Maar dat ligt helemaal aan de koers van Leslie, dus dat is nog lastig te voorspellen.’

Bron: AD.nl | Beeld: iStock