Paraplu en regenjas uit de kast: volgende week komt het met bakken uit de lucht

Hoge temperaturen, zwoele zomeravonden en bovenal droog weer: de afgelopen tijd zijn we enorm verwend. Maar wen er vooral niet aan, want komende week slaat het weerbeeld – hoe kan het ook anders – volledig om.

Waar het vandaag prima vertoeven is, is het precies over een week heel anders. Tenzij er van jou wel weer een spatje regen mag vallen, uiteraard ;-).

Niet koud

Vanaf volgende week woensdag wordt het nat in ons kikkerlandje, en die regen zal zeker aanhouden tot zaterdag. Koud wordt het daarentegen (gelukkig niet), de temperaturen blijven rond de 20 graden schommelen.

Geniet

Als we de 14-dagenvoorspelling mogen geloven, houdt de regenachtige periode niet lang aan. Vanaf zaterdag de dertiende blijft het als het goed is een paar dagen droog, maar een aantal dagen later zou er wél weer regen onze kant op komen. Dit weekend nog maar even flink genieten, dus!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock