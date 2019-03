Aanslag Utrecht eist vierde leven: één van zwaargewonden overleden

Zojuist is bekendgemaakt dat één van de gewonden van de aanslag in Utrecht is overleden. Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern, die is bezweken aan zijn verwondingen. Het dodental van de aanslag op 18 maart komt daarmee op vier.

Nog één zwaargewonde

Een van de twee andere zwaargewonden, een 20-jarige vrouw uit Utrecht, ligt nog in het ziekenhuis. Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein is dinsdag ontslagen.

Terroristische daad

Het Openbaar Ministerie verdenkt Gökmen T. nu van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristische oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. T. zou vorige week maandag in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur hebben geopend. Eind volgende week neemt de raadkamer in Utrecht een beslissing over verlenging van het voorarrest van T.

Amper anderhalve week na de angstaanjagende gebeurtenissen lopen de emoties op sociale media over het nieuws hoog op:

Godsamme. Eén van de slachtoffers van de aanslag in Utrecht is alsnog overleden. Het gaat om een 74-jarige man. Ongelooflijk triest. #Utrecht — Geert Jan Hahn (@geertjanhahn) March 28, 2019

Brrrr… wat naar! De 74-jarige man die tijdens de aanslag op het #24oktoberplein gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. #Utrecht — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) March 28, 2019

Vierde slachtoffer (74) aanslag Utrecht overleden. Ik zeg levenslang geven dat hebben deze families ook. https://t.co/dT5lrcktO3 — Sonja (@smcvdv) March 28, 2019

Vreselijk ,en dan het bagatelliseren van de Dader ,na de AANSLAG, hij had het moeilijk , hij had schulden , hij zou gaan trouwen , walgelijk …Gewonde man (74) na aanslag Utrecht overleden via @Telegraaf https://t.co/0NdAMn0O1z — Rocco Amsterdam🌟🌟🌟 (@RoccoAmsterdam) March 28, 2019

Bron: ANP | Beeld: ANP