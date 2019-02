Het vervangen van zieke leraren wordt steeds lastiger. Gaat daarmee de kwaliteit van het onderwijs achteruit?

Het is al enige tijd een veelbesproken onderwerp: het lerarentekort op basisscholen. Dat leidt er onder andere toe dat het vervangen van zieke docenten steeds problematischer wordt. Het gevolg? In sommige gevallen gaat de directeur zelf voor de klas staan. Neemt hiermee de kwaliteit van het onderwijs af?

Het probleem van het vervangen van zieke leraren noemt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) een onhoudbare situatie. Vier van de vijf schoolleiders moesten de afgelopen weken op zoek naar – voornamelijk zieke – leraren, en in 11 procent van de gevallen was de directeur van de school op de plek van de docent gaan staan om de leerlingen toch van onderwijs te voorzien.

Geen vervangers

Het kost steeds meer tijd om vervangers te vinden, zo blijkt uit een enquête onder 1400 schoolleiders. En in die zoektocht blijkt helaas vaak dat er gewoonweg geen vervangers zijn. In totaal waren er op de deelnemende scholen in de afgelopen twee weken – houd je vast – voor 12.660 leerlingen geen vervangende leerkracht.

Pleisters plakken

De AVS roept haar leden in het primair onderwijs op om niet te zoeken naar vervanging van zieke leraren. Hiermee moet een signaal afgegeven worden. ‘We kunnen niet blijven pappen en nathouden, of bezig blijven met kortetermijnoplossingen’, aldus Petra van Haren, voorzitter van de AVS. ‘Al dat pleisters plakken leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs.’

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

In een kamerbrief hebben Minister Van Engelshoven (OCW) en Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van leraren. ‘Uit onderzoek blijkt dat in het po (primair onderwijs, red.) het aantal online vacatures de laatste jaren fors stijgt’, staat er te lezen. ‘Van het schooljaar 2014/2015 naar het afgelopen schooljaar bedraagt deze stijging ruim een verdriedubbeling. Deels kan dit aan een intensiever gebruik van het internet voor de werving liggen, maar het kan ook een teken zijn van toenemende moeite die moet worden gedaan om aan leraren te komen. Dat het meer moeite kost leraren te vinden, is te zien aan het feit dat voor 70% van de vacatures voor leraren afgelopen schooljaar minder dan vijf kandidaten reageerde.’

Groot maatschappelijk probleem

Bart van den Berg, woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs, noemt het lerarentekort een groot maatschappelijk probleem. ‘Onze taak is om ervoor te zorgen dat scholen hun uiterste best doen om langdurig uitval van lesdagen te voorkomen, zodat leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben’, zegt hij tegen Flair. ‘Soms zijn de omstandigheden helaas dusdanig dat lesuitval tijdelijk niet te voorkomen is en er sprake is van overmacht. Dan kunnen wij niet anders dan in de gaten houden welke maatregelen de school treft en of dit ertoe leidt dat er zo snel mogelijk weer aan de wettelijke vijfdaagse schoolweek wordt voldaan.’ Of het zorgelijk is dat de schooldirecteur weleens het gat van de afwezige docent opvult? Het antwoord is nee. ‘In het algemeen is hij of zij bevoegd om les te geven.’

Voldoende/onvoldoende

En wat als een school met een onvoldoende beoordeeld wordt door de inspectie? Komt dat door het lerarentekort? ‘Het kan ook zijn dat een school voldoende leraren heeft, maar toch als onvoldoende beoordeeld wordt’, legt Van den Berg uit. Als dit gebeurt, krijgt de betreffende school herstelopdrachten. ‘Wat die opdrachten zijn hangt af van de situatie. Jaarlijks vindt er een prestatieanalyse plaats op afstand. Daarnaast vinden er vierjaarlijkse verificatieonderzoeken plaats op scholen en besturen. Ook zijn er kwaliteitsonderzoeken als er sprake is van risico’s.’ Meer informatie over het toezicht op scholen in Nederland door de Inspectie van het Onderwijs vind je hier.

Mening

Wat vind jij van het tekort aan leraren en heb jij er al eens mee te maken gehad? Stem op onze poll en deel je mening!

