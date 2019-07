Stiekem best lekker: vanavond verkoeling door regen- en onweersbuien

We hebben een tijdje moeten wachten tot het gedaan was met het natte weer, maar deze week is ons geduld dubbel en dwars beloond. Sterker nog, we hebben te maken met een hittegolf en het ene na het andere warmterecord is donderdag verbroken. Heb je vannacht door de tropische temperaturen geen oog dichtgedaan en mag het wat jou betreft wel even wat minder? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Woelen, draaien en ieder uur – badend in het zweet – wakker worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelde het maar nauwelijks af en was het met 22,9 graden in De Bilt de eerste officiële tropennacht van 2019. Wat zeggen we, het was de warmste nacht ooit gemeten. In het Gelderse Deelen bleef de hitte het meest hangen en koelde het niet meer af dan 25,6 graden vannacht.

Minder extreem

Ook vandaag is het nog bloedjeheet, maar belooft het op de meeste plekken niet zo extreem te worden als donderdag. Waar gisteren het kwik lokaal tot boven de 40 graden steeg, wordt het vandaag maximaal 33 graden in het westen en 39 graden in het zuidoosten van het land.

Lees ook

Do’s en don’ts om de nacht door te komen als het zo warm is



Verkoeling

Aan het einde van de middag wordt er in het zuiden al een lokale onweersbui verwacht, wat zorgt voor de nodige verkoeling. Vrijdagavond en -nacht trekken de buien over het zuiden en westen van Nederland, waarbij ook hagel en windstoten kunnen komen kijken. Zaterdag gaat het volgens de voorspellingen de hele dag regenen en bestaat er ook een kans op onweer; fris wordt het met temperaturen boven de 25 graden niet.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock