De Aylan Kurdi voor Amerika? Foto verdronken Mexicaanse vader en kind schokt wereld

In 2015, op het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis, schokte een foto van het verdronken jongetje Aylan Kurdi de hele wereld. Doen alsof het er niet was, ging niet meer. De crisis kreeg een gezicht en meer dan ooit werd duidelijk dat er iets moest gebeuren. Deze week lijkt de geschiedenis zich verdrietig genoeg te herhalen, maar dan aan de andere kant van de oceaan.

Gezicht van de crisis

Aylan werd vier jaar geleden het gezicht van alle bootvluchtelingen die Europa probeerden te bereiken. Hij was afkomstig uit Kobani, een Koerdische stad in het noorden van Syrië. Hij was drie jaar oud, wat betekent dat hij in zijn leven nooit iets anders heeft gezien dan oorlog. Het beeld van de verdronken peuter maakte onder meer in Nederland heel veel los. Plots stroomden de donaties voor vluchtelingen binnen, werden er diverse hulpacties opgezet en namen steeds meer mensen vluchtelingen onder hun hoede. Eerst was er verdriet en afschuw, daarna kwam men in beweging. Dit mocht níet meer gebeuren.

Nieuwe foto

Nu bevindt Amerika zich in dezelfde situatie. Het debat over de migrantenstroom bij de Mexicaanse grens is in de Verenigde Staten weer enorm opgelaaid door de publicatie van een nieuwe, hartverscheurende foto. Op het beeld, waarvan de tranen je in de ogen springen, zijn een verdronken vader en zijn dochtertje te zien. Ze liggen met hun gezicht naar beneden in het lage water bij de oever van de rivier Rio Grande. Veel Amerikanen zijn geschokt door het beeld.

Everyone needs to see this photo. A Salvadoran father and his 2-year-old daughter drowned in the Rio Grande trying to get to the United States. Their bodies were found near Brownsville, Texas. pic.twitter.com/QDJ36K9CEF — Will Ripley (@willripleyCNN) June 26, 2019

Tragisch

Vader Oscar en de kleine Valeria (23 maanden) zijn afkomstig uit het arme El Salvador. Ze probeerden via de rivier Amerika te bereiken. De vader stak eerst met zijn dochter de rivier over, daarna ging hij weer terug om zijn vrouw te halen. Toen zijn bijna tweejarige dochter Valeria dat zag, sprong ze weer de snelstromende rivier in. Haar vader probeerde haar te redden, maar beiden verdronken. De regering van El Salvador betaalt de begrafenis van het meisje en haar vader.

Topje van de ijsberg

Jaarlijks komen er enkele honderden mensen om het leven bij hun poging de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken. Oscar en Valeria, van wie de heftige foto afgelopen maandag gemaakt is, zijn slechts het topje van de ijsberg. Sinds maandag is de foto al vele malen gedeeld op sociale media. Mensen vragen zich af wat er in hemelsnaam nog voor nodig is om president Trump en zijn regering te doen inzien dat er maatregelen nodig zijn. Opent dit tragische beeld de ogen van Amerika?

I just can’t retweet the horrific photo of Oscar Alberto Martinez & daughter Angie. They are the father & child from El Salvador who appear to have drowned crossing the Rio Grande. But even though the picture is too hard to see, I think the story is too important to ignore. — Teresa Woodard (@twoodard8) June 26, 2019

Trump blocks people from legally seeking asylum. So they try and find other ways after making the 2000+ mile journey from El Salvador and they end up dying a Father & a Daughter Alberto Ramirez & Valeria Ramirez died in the rio grande river. #JailTrump https://t.co/Rdsa79BmFe — LM_Texas🇺🇸🌎💙 (@LM_Texas_) June 26, 2019

A father and daughter fleeing strife in El Salvador drowned in the Rio Grande. You didn't have to jump through so many hoops to migrate at the turn of the 20th century. Why now :'( — Klashka Klarwein (@HipChickComics) June 25, 2019

Drowned father and daughter on the US border should prompt us to ask why anyone would risk their family's lives. Rather than blaming the #migrants, we need to understand what's behind their desperation – and own our role in it. #immigration #ForeignPolicy https://t.co/9tOr9GKDpg — Nadia Nomad (@nadialanomade) June 26, 2019

On the news someone is talking about the photo of the El Salvador father w his 2 yr old daughter who drowned and saying there is no parent who would look at that and not feel compassion. This person must have been living under a rock, the GOP and his supporters don't care. — Charlotte Morley (@charlottemorl13) June 26, 2019

This happened yesterday, a father and his one year old daughter drowned to death near the US-Mexico border trying to reach the American Dream. Sad to see these central americans dying daily… May God rest their souls 😔 pic.twitter.com/qBxujTnZmd — Ismael Contreras (@_mayito_) June 25, 2019

Aylan in 2015:

America's Aylan Kurdi moment and the issue of global migrant crisis… pic.twitter.com/0gjqwjnHGE — Betül Bal (@Bal_Betul) June 26, 2019

Beeld: Pexels – Quang