Verdrietig nieuws: de Bobsleebaan in de Efteling is definitief gesloten

Na 34 jaar en 6,5 miljoen afgelegde kilometers reed Bobsleebaan ‘de Bob’ zondagavond het allerlaatste ritje. Het is namelijk tijd voor een nieuwe achtbaan in de Efteling. Veel tijd om te rouwen is er dan ook niet: de bouwwerkzaamheden van de vervangende achtbaan beginnen vandaag al. Op social media wordt de Bobsleebaan nog uitgebreid herdacht met de hashtag #DagMooieBob.

Vervanging

Dat de Bobsleebaan zou gaan sluiten is al bijna een jaar bekend. De achtbaan is vanwege verschillende problemen al een aantal keer gesloten geweest voor een korte periode. De directie van de Efteling besloot dan ook dat de achtbaan zijn beste tijd nu wel heeft gehad. Hij zal worden vervangen voor familie-achtbaan ‘Max & Moritz’. Verwacht wordt dat deze achtbaan in het voorjaar van 2020 opent.

Aandenken

Bezoekers konden zondag -de laatste dag van de Bobsleebaan- een aandenken aan de attractie krijgen: een ‘Bob-pin’. Deze button was binnen drie kwartier al uitverkocht, maar niet iedereen was van plan hem te houden. Veel van de buttons worden nu op Marktplaats aangeboden voor tientallen euro’s per stuk.

BOB

Ter ere van de Bobslee is het lied genaamd ‘BOB’ geschreven. Dit lied werd de hele dag gezongen door bezoekers van de Efteling. In onderstaande video is te zien hoe zes medewerkers het allerlaatste ritje van de Bobslee mogen rijden terwijl het publiek luidkeels ‘BOB’ meezingt.

Jurgen Freilich zingt de laatste passagiers toe met het Boblied. #Efteling #dagmooieBob pic.twitter.com/UpFu5aweqh — Team Looopings (@teamlooopings) September 1, 2019

Bobslee-karretje

Niet alleen de Bobslee-buttons, maar ook het Bobslee-karretje is inmiddels verkocht. Fons Jurgens, de directeur van de Efteling, heeft een van de Bobslee karretjes afgelopen juli namelijk te koop gezet op Marktplaats. Dit ook in verband met de sluiting van de achtbaan. De veilig is zondagavond gesloten en heeft bijna tweeduizend reacties gekregen. Het hoogste bod staat nu op 90 duizend (!) euro. Wie deze bieder is, zal de Efteling deze week bekendmaken. De opbrengst van het karretje gaat naar Villa Pardoes, het vakantiebedrijf in Kaatsheuvel voor ernstig zieke kinderen.