Zichtbaar geëmotioneerde vader Roelf B. doet verhaal bij ‘Jinek’

De vader van Roelf B. (21), de op Sziget voor drugshandel opgepakte atleet, verkeert nog steeds in totale shock na de arrestatie van zijn zoon. ‘Ik kan en wil me geen beeld vormen van de hoeveelheid drugs die is gevonden’, vertelt de aangeslagen Jakob bij Jinek.

Bizarre hoeveelheden

Zijn zoon, Roelf B., werd samen met een vriend opgepakt terwijl ze bijna 2700 xtc-pillen en een grote hoeveelheid marihuana in hun bezit hadden. De jongens verkochten de drugs vanuit hun tent op festival Sziget in Boedapest. Ook in hun auto werd later nog een grote hoeveelheid drugs gevonden.

Boos en verbijsterd

Jakob vertelt bij Jinek over het moment dat hij op de hoogte werd gebracht van de arrestatie van zijn zoon. Hij zat op zijn werk in Antwerpen toen zijn vrouw hem opbelde met het verschrikkelijke nieuws. “Ze zei, ‘Jakob zit je?’. Ik heb vreselijke krachttermen gebruikt volgens mij. Mijn primaire reactie was boosheid en verbijstering.”

‘Altijd verantwoordelijk’

Volgens Jakob komt het beeld dat momenteel van Roelf wordt geschetst niet overeen met hoe hij zijn zoon kent. Roelf voelde zich volgens zijn vader ‘ook binnen het team altijd verantwoordelijk’. Zijn zoon was volgens hem iemand die ‘voor zijn vrienden en teamgenoten, en voor anderen opkwam’.

Nog geen contact

Jakob is naar Hongarije afgereisd om in contact te komen met zijn zoon bij zijn eerste voorgeleiding. “Ik werd door zijn advocaat in de hal van het gerechtsgebouw gelaten en hoopte een glimp van Roelf op te vangen. Helaas is dat niet gelukt”, zo vertelt hij geëmotioneerd.

Lees ook

Producent bevestigt: ‘Acteerrol Imanuelle Grives inderdaad drugsgerelateerd’

Verontwaardigde reacties

Op Twitter kan het verhaal van Jakob niet echt op bijval rekenen. ‘Wat is de meerwaarde van het interview van de vader van een dealer?’ vraagt iemand zich af. ‘Tenenkrommend gesprek met de vader van Roelf B. Wat een overdreven aandacht voor deze ordinaire drugshandelaar’, vindt een ander.

Een fragment van het gesprek zie je onderaan het artikel.

Heb de herhaling van #jinek gezien maar wat laat Jinek een kans liggen toen de vader van #RoelfB het had over problemen met zijn 15 jarige zoon waardoor het kind bij Roelf terecht kon/moest. Wat voor problemen? Slecht interview. — Ted (@jewisthetwel) August 20, 2019

wat is de meerwaarde van het interview van de vader van een dealer #jinek — Hoofthasselaar (@Hoofthasselaar4) August 20, 2019

Moeten we nou gewoon medelijden gaan krijgen met 2 nederlandse drugsdealers in Hongarije #jinek #moetnietgekkerworden — Sweetlakelady72 (@Sweetlakelady46) August 20, 2019

Tenenkrommend gesprek met de vader van #RoelfB. Wat een overdreven aandacht voor deze ordinaire drugshandelaar. Want och och och, het is zo’n goed mens, aardige jongen, veelbelovend sporttalent. Werkelijk? Waarom zit je dan in een Hongaarse gevangenis? #jinek — Rick (@viewfromacloud) August 20, 2019

Waarom krijgt de zaak Roel B een podium bij Jinek? Waarom wordt er zo vergoelijkend gedaan? "Hij heeft nooit drugs gebruikt" Ja en? Nooit gehoord van "Don't get high on your own supply"? Gewoon een dealer als iedere andere!! — Observator57 (@observator57) August 20, 2019

Fragment:

‘’Ik heb vreselijke krachttermen gebruikt’’, zegt de vader van atletiektalent Roelf B. over het oppakken van zijn zoon voor drugshandel. #Jinek pic.twitter.com/PARRkK46nI — Jinek (@JinekLive) August 19, 2019