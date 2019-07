Gisteren verscheen in de media dat een boze vader die twijfelde aan het gegeven schooladvies aan zijn dochter naar de rechter stapte. Hij was het niet eens met het vmbo-advies dat ze kreeg voor het voortgezet onderwijs en wilde in de rechtbank afdwingen dat de basisschool van zijn dochter bij haar een IQ-test afneemt, een primeur in Nederland.

‘Verkeerde opleiding is schadelijk voor kind’

De vader van het meisje vermoedt dat ze meer kan. “Ik wil voorkomen dat ze een opleiding gaat volgen waar ze niet thuishoort. Ik denk dat dat erg schadelijk is voor een kind. Daarom moet het advies passend en onderbouwd zijn”, zei hij tegen het AD. De school wilde niet uitgebreid op de zaak ingaan, maar liet wel weten dat deze actie volgens hen “niet in het belang is van de leerling”.

Poll-pulair

In een poll op Facebook vroegen wij naar jullie mening en die hebben jullie massaal gedeeld. Van de ruim 1400 stemmers vond het overgrote deel (ruim 1000 stemmers) de actie overdreven en onnodig, maar zo’n dertig procent zei de gefrustreerde vader wel te begrijpen. Het gaat immers ‘wel om de toekomst van het meisje’.

Lees ook

Het vervangen van zieke leraren wordt steeds lastiger, gaat daarmee de kwaliteit van het onderwijs achteruit?

Jullie reacties op een rij

Monique van Hout:

Mijn man begon op het vmbo, maakte een omweg, heeft verschillende universitaire studies en uiteindelijk promoveerde hij. Mijn ene zoon had een cito-uitslag goed voor het gymnasium, begon op het vwo, en ging na twee jaar naar de havo. Vervolgens nog van vervolgopleiding gewisseld. Mijn andere zoon kreeg vmbo-advies en studeert nu geneeskunde. Zelf ben ik compleet omgeschoold. Het is niet zo belangrijk waar je begint. In Nederland ligt je hele toekomst nog open. Je kan uiteindelijk doen wat bij je past. Al duurt het jaren. Zolang je maar niet op je tenen loopt, omdat je ouders veel van je verwachten.

Judith Jansen:

Ik ben een levend voorbeeld van een CITO-toets die een lagere score aangaf. Netjes op de vmbo begonnen, cijfers gaven binnen een half jaar aan dat dit te makkelijk ging (5 x 9 op 2e rapport). Boeken werden besteld en hup, na de kerstvakantie in de havo-klas. Lekker laten beginnen en de ‘juiste’ weg dient zich vanzelf aan!

Diana Sim:

Als die vader nou echt twijfelt hierover… dan is dat niet gek toch?! Stel eens voor dat het idd wel zo is!

Crystal Hendrickx:

Liever te laag beginnen en dan lekker opklimmen dan te hoog inzetten en afzakken omdat het niet gaat, inclusief alle negatieve gevoelens iedereen teleur te stellen…

Charlotte te Gussinklo:

Ik ben voorstander van “het beste uit het kind halen”, dus als het havo of hoger kan, gaan we ervoor. En als het ‘maar’ vmbo is, is dat ook prima. Een kind komt er wel met inzet en de juiste begeleiding van de ouders (en leerkrachten). En nee, dat betekent niet je als vader naar de rechter stapt. Mijn God, welk signaal geef je dan als ouder aan je kind af…

Ilona Straatman:

IQ is niet het enige antwoord op een passend schooladvies.

Maureen Bussink:

Wat een gezeik. Van de drie kids hier twee met vmbo-advies en één met gymnasium. Één staat op zijn 26ste vakken te vullen bij de Lidl (niks mis mee, hij is superblij) en twee studeren nog op hun 22ste en 24ste. Drie keer raden wie er afhaakte omdat hij geen doorzettingsvermogen vermogen heeft, omdat altijd alles aan kwam waaien?

Yvette Wehnes:

Hoe noem je zulke ouders ook weer…? Curlingouders. Cito is ook niet alwetend, maar inzicht van leerkrachten is heel belangrijk. Arm meisje…

Roshanie Dianda:

Ja hoor. Als je het als ouders heel sterk niet eens bent met het advies en de school het advies niet goed kan onderbouwen, begrijp ik dit wel.

Wynanda Van Duyn – Zwaan:

Helemaal mee eens. Soms krijgen kinderen echt een advies wat niet bij ze klopt, om welke reden dan ook. Als ouder weet en voel je vaak echt wat ze kunnen. Hier precies hetzelfde meegemaakt. Wel eens bedacht dat kinderen die geen uitdaging zien of krijgen juist onder presteren? Ben je mooi klaar mee. Een IQ-test laat zien wat ze kunnen. Is niet heilig overigens, onderpresteren is funest voor de ontwikkeling. Daarnaast is er als het goed is een heel rapport over de lopende basisschooltijd. Dat zou ook leidend moeten zijn, waaruit blijkt dat het kind op havo of vwo thuishoort, niet alleen een score uit groep acht.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook, AD | Beeld: iStock