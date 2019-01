Treurig nieuws: vader van 12 kinderen uit ‘Een huis vol’ plotseling overleden

Verschrikkelijk nieuws voor de familie Quaedackers, bekend van het populaire programma ‘Een huis vol’. Michel – de vader van het gezin met twaalf kinderen – is gisteren plots komen te overlijden op 57-jarige leeftijd.

Lees ook: Vriendin van Dave Mantel reageert voor het eerst op zijn plotselinge overlijden

Zijn vrouw Nadine (40) heeft het verdrietige nieuws bekendgemaakt op de Facebookpagina van het gezin. ‘Lieve schat, waarom heb jij ons verlaten?’, schrijft ze bij een reeks familiefoto’s. ‘Laat het alsjeblieft een nare droom zijn. Ik mis je lieverd. Hoe moet ik nou verder zonder jou? wij deden alles samen. Samen waren wij één. Jij stond altijd voor ons klaar.’

Reanimatie

Nadine vervolgt: ‘Nu ging eigenlijk je wekker omdat je zo naar je werk moest. Maar je bent er niet meer. Wij, de kinderen en ik, missen je ontzettend.’ Ook schrijft ze dat reanimatie niet meer mocht baten. ‘Ik weet nog dat ze tegen mij zeiden dat ze ermee waren gestopt. Lieve schat, waarom nou, waarom? Kon je maar gewoon terug komen was het maar een nare droom. Lieverd, ik hou van je en dat zal ik ook altijd blijven doen.’

Grote momenten

Een hoop hoogtepunten in hun leven zullen de kinderen nu zonder vader moeten beleven. ‘Je zal de doop van Milano niet meer meemaken, geen familiefoto meer van ons complete gezin, het gala van Yalena en haar sweet sixteen, de achttiende verjaardag van Shenna… God, kom alsjeblieft terug.’

Twaalf kinderen

Het stel ontmoette elkaar toen Nadine pas vijftien jaar oud was. Een aantal jaar later kregen ze hun eerste kind, dat inmiddels 21 jaar is. De jongste van de twaalf kinderen is pas vier maanden oud.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: LINDAnieuws | Beeld: Facebook