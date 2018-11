Schrikbarend: zoveel uur spenderen we maandelijks op onze smartphone

Nederlanders zijn steeds vaker en meer bezig met hun telefoon. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) liet door onderzoeksbureau GfK het internetgebruik van Nederlanders onderzoeken. De uitkomst schrokken wij best wel van…

Lees ook

Zó voorkom je bijziendheid door tablets en smartphones bij je kind

Giga stijging

We besteden per maand 61 uur aan online bezigheden op onze smartphone. Da’s veel, maar zeker als je ontdekt dat dat in 2016 nog ‘slechts’ 40 uur per maand was. Van de 61 uur per maand wordt 26 uur doorgebracht op Facebook en Google, zo blijkt uit het rapport ‘Trends in internetgebruik 2018’.

Shoppen

Maandelijks bezoeken gebruikers ongeveer drie uur apps en sites voor online winkelen. In vergelijking met 2016 is dat een uur meer. Daarbij zijn Bol.com en AliExpress de meestgebruikte winkels.

Snel klaar

Nederlanders brengen per bezoek gemiddeld twee tot drie minuten door op een website. Dat draagt volgens SIDN niet bij aan de stijging van online smartphonegebruik. “Die is bijna geheel toe te schrijven aan het gebruik van apps.” Stemassistenten worden nog nauwelijks gebruikt om online iets op te zoeken. Dat doet drie procent van de vierduizend respondenten.

Offline-trend

Bijna vier op de vijf Nederlanders (79 procent) zeggen hun telefoons wel eens bewust offline te halen, bijvoorbeeld door ze uit te zetten. Volgens SIDN verwachten experts dat bewust offline gaan geen aanhoudende trend is en dat Nederlanders juist nog meer online tijd gaan besteden.

Maatregelen tegen telefoonverslaving

Techbedrijven zoals Apple en Google proberen telefoonverslaving tegen te gaan door functies in hun mobiele besturingssystemen (iOS en Android) in te bouwen. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld instellen hoe lang ze apps dagelijks mogen gebruiken voordat de telefoon ze (tijdelijk) vergrendelt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.