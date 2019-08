Say what? Oók het tweede ‘Geluid’ van Qmusic’ is al geraden

Afgelopen woensdag werd ‘Het Geluid’ van ‘Qmusic’, een week nadat de actie gestart was, al geraden. Omdat de 21-jarige Rien uit Enschede zo snel ontdekte wat het was, besloot de radiozender donderdag met een nieuw geluid op de proppen te komen. Die was blijkbaar óók niet lastig te herkennen voor de luisteraars, want dit keer werd binnen 24 uur al het goede antwoord gegeven.

Na Rien is luisteraar Mieke de gelukkige. Zij heeft vanochtend 3.800 euro binnen geharkt met het raden van Het Geluid: het terugzetten van het stoffilter in de wasdroger.

Niet verwacht

Kai Merckx had Mieke vanochtend aan de telefoon in de ochtendshow van Qmusic, die hij tijdelijk overneemt van Mattie en Marieke. Hij wist haar stomverbaasd te vertellen dat zij inderdaad het juiste antwoord gaf en daarmee bijna 4.000 euro had gewonnen. Haar reactie? “Ik had dit niet verwacht.”

Niet de eerste keer

Hoewel Rien en Mieke natuurlijk een mooi bedrag hebben gewonnen, harkten eerdere luisteraars meer binnen. Zo werd 60.000 euro betaald aan de ontdekker van het vastklikken van het lipje van een fotolijstje en kreeg een luisteraar ruim 50.000 euro voor het herkennen van het geluid van het opzetstuk met gaatjes op de gieter zetten. In 2010 werd Het Geluid ook al in een dag geraden. Voor het terughangen van een haak in een telefooncel werd destijds 3.200 euro in de wacht gesleept.

Lees ook

Maandag

Heb jij beide keren achter het net gevist en wil je ook een poging wagen om Het Geluid te raden? Eerst is het tijd om weekend te vieren, maar vanaf maandag kun je de radio weer afstemmen op Qmusic. Dan zal er weer een nieuw geluid te raden zijn, met een beginwaarde van 2.500 euro.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP