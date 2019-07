Wat een giller: internet ligt dubbel om vermomde ‘tropische’ vogel

Iedereen was in rep en roer toen er een knaloranje vogel werd binnengebracht bij de dierenopvang in het Britse plaatsje Haddenham. Hoe kwam deze exotische vlieger nu in hemelsnaam in het doorgaans frisse en natte Engeland terecht?

Het antwoord? Gewoon ‘niet’. Zo’n exotische vogel komt simpelweg níet in Groot-Brittannië terecht.

Toch niet zo exotisch

De opvang was benieuwd om wat voor soort vogel het zou gaan, nadat ze een telefoontje kregen over de bijzondere vondst. “Toen de oranje vogel eenmaal binnen was, bleek het heel lastig om te bepalen of het om een inheemse of uitheemse vogel ging”, schrijven ze op Facebook. Toch bleek het helemaal niet om een spannend exemplaar te gaan…

Culinair hoogvliegertje

Één ding was in elk geval wel snel duidelijk: het beest had een hele scherpe geur om zich heen hangen. Wat bleek? De vogel had een duik in de curry of kurkuma genomen. “Bij nader inzien bleek de saus overal te zitten. Zelfs tussen de kleinste veren, waardoor het dier nauwelijks kon bewegen.”

Lekkere trek

Vervolgens zijn de hulpverleners urenlang bezig geweest om de vogel te ontdoen van zijn oranje kleur. Toen het beestje weer in zijn normale staat was, bleek het om een doodnormale meeuw te gaan. En de medewerkers van de opvang? Die hadden na al dat poetswerk behoorlijk trek gekregen in een bord curry. “Het rook heerlijk. We kregen allemaal trek in Indiaas eten.”

Bron: Libelle | Beeld: iStock