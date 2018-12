Eindelijk! De eerste trailer van de ‘Downton Abbey’-film is hier

We weten al een tijdje dat er hard wordt gewerkt aan een heuse Downton Abbey-film. Hoewel de film volgend jaar al in de bioscopen draait, waren er tot op heden nog geen beelden vrijgegeven. Tot nu! De eerste trailer van de film, die net als de serie Downton Abbey gaat heten, is eindelijk hier.

De film is een vervolg op de gelijknamige serie over de familie Crawley en hun personeel. De officiële trailer blijft nog even uit, maar de beelden uit de teaser maken ons in ieder geval al erg enthousiast. In het filmpje zien we het enorme kasteel van de Crawleys, waar voorbereidingen plaatsvinden voor een feest. Mét de muziek van de originele serie op de achtergrond.

Downton Abbey: de film

Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat er een bioscoopfilm van de serie zou komen. Afgelopen september begonnen de opnames en werd bekend gemaakt dat bijna alle acteurs uit de originele cast ook in de film te zien zullen zijn, waaronder Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Allen Leech, Elizabeth McGovern en natuurlijk Maggie Smith. Ook de releasedatum van de film is al bekend. We moeten wachten tot 13 september 2019, want dan draait de Downton Abbey-film in de bioscopen.

Bekijk de teaser hieronder:

Bron: Superguide| Beeld: PBS