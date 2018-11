Maak kennis met hilarisch knuffelduo in nóg meer nieuwe ‘Toy Story 4’-beelden

Verrassing! Pixar zette gisteren de allereerste Toy Story 4-teaser en plakt er nu gewoon nóg één aan vast. We horen het gouden comedy-duo Key en Peele – bekend van Comedy Central – als de gloednieuwe personages Ducky en Bunny.

Veelbelovend

En de twee ‘kermisklanten’ nemen de ultieme bromance van Toy Story-iconen Woody en Buzz Lightyear flink op de hak. “To infinty and… your mom!” Als dit het niveau van Toy Story 4 wordt – een stuk volwassener – hoor je ons niet klagen.

Bekende stemmen

Comedians Keegan-Michael Key en Jordan Peel zijn razend populair geworden door hun sketchshow Key & Peele. Jordan kennen we daarnaast ook als regisseur van de fantastische horror-hit Get Out.

Spork

Eén nieuw personage stal de show in die eerste Toy Story 4 teaser: Forky. Hij is eigenlijk helemaal geen speelgoed, maar een spork: je weet wel, die vork-lepel-combinatie. Een vreemde eend in de bijt, dus. Verder keert natuurlijk gewoon de ‘oude’ cast terug. Tim Allen en Tom Hanks spreken als vanouds de stemmen in van Buzz en Woody.

Janken

Het kan niet anders of het vierde deel verandert in een enorm tranendal. Zo waarschuwde Tom Hanks al dat het een emotionele bedoening gaat worden met verrassende plotwendingen.

