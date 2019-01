Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 1

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Afgelopen week maakten Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes bekend een baby te verwachten. Om dat te vieren blikken we even terug, want hoe zag de zwangere Jaimie eruit voor alle ingrepen?

Katja Schuurman (43) sluit het jaar vol gezelligheid af. De presentatrice heeft er namelijk een nieuw gezinslid bij, zo laat ze weten via Instagram. Inclusief foto, uiteraard!

Suiker, cafeïne en alcohol laten staan is niet makkelijk, maar je profiteert vrijwel meteen van de gezondheidsvoordelen als je het wél doet. Dit gebeurt er met je lijf als je suiker, cafeïne en alcohol laat staan.

Arme, arme Roy Donders. Alsof het verliezen van zijn winkel niet al erg genoeg is, laat Roy met zijn failliet verklaarde kledingwinkel in Tilburg een schuld achter waar je haren recht van overeind gaan staan.

Michelle van Asseldonk en Maarten Bos, een van de koppels uit het meest recente seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’, gaan samenwonen. Maarten trekt in bij Michelle in het Brabantse Boekel.

