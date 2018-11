Bang dat je door je drukke week een aantal van onze artikelen hebt gemist? Geen zorgen, hier staan onze vijf best gelezen artikelen op een rij.

Na de ‘Friends’-editie van Trivial Pursuit en ‘Stranger Things’ Monopoly hebben we nog een bijzonder spel voor je in de aanbieding. Cat Monopoly, ook wel ‘Cat Opoly’ genoemd, is de droom voor iedere kattenliefhebber. Het bordspel werkt hetzelfde als de gewone Monopoly, maar staat volledig in het teken van je favoriete huisdier.

Chantal Bles gaat door een moeilijke tijd. Niet alleen omdat haar 2-jarige dochtertje ernstig ziek is en ze kort geleden haar tweede kindje mocht verwelkomen, maar ook omdat ze het vaak alleen moet doen. Zij en haar partner blijken namelijk niet samen te wonen. Sterker nog, Robert verblijft niet in Nederland.

Onlangs lekte dat het werken voor prins Harry en Meghan Markle niet bepaald een pretje is. Zo zouden er al meerdere personeelsleden hun baan opgezegd hebben, met name vanwege het ‘divagedrag’ van de voormalig actrice. Nu zijn er wéér mensen die geen goed woord voor haar over hebben en wordt ze zelfs ‘een probleem’ genoemd.

De Sinterklaas-intocht ging afgelopen weekend gepaard met discussies en in sommige plaatsen zelfs geweld. Arie Boomsma pleit voor meer wederzijds begrip.

Na veel wikken en wegen maakten ook boer Marnix en boer Jaap hun definitieve keuze in ‘Boer zoekt Vrouw’. Marnix koos voor de eigenwijze Janneke, Jaap is als een blok gevallen voor de Twentse Marian. Bertine en Petra bleven met een gebroken hart achter. Hoe gaat het nu met ze?

Beeld: GettyImages