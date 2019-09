Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 39

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.



Dat André Hazes (25) dol is op zijn zoon, moge duidelijk zijn. Hij deelt de ene na de andere foto van van het jochie waar de liefde vanaf spat, maar dat gezinsgeluk blijkt helemaal niet vanzelfsprekend te zijn geweest. De kleine Dré is namelijk dood ter wereld gekomen, zo onthult de zanger in de nieuwste aflevering van Waar is de Mol?. Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Ellen (31) om te laten zien waar ze het van doet. “Stiekem hoop ik dat we toch te veel betaald hebben en geld terugkrijgen.” Lees verder.

De jongste kandidaat van Miljoenenjacht aller tijden maakte zondagavond diepe indruk op televisie. De twintigjarige Kim sleepte door slim te spelen een waanzinnig geldbedrag binnen, waarmee de studente zich van een riante studententijd verzekerde. Lees verder.

Astrid (37): “Het is inmiddels al jaren geleden, maar ik moest er pas nog aan denken. Die ene keer dat ik zo ontzettend in geldnood zat dat ik geen uitweg meer zag. De schulden liepen op, ik werkte me kapot maar verdiende niet genoeg om alles te betalen. Dus bedacht ik een plan en heb ik een inbraak in scène gezet. Met het bedrag dat de verzekering uitbetaalde, kon ik weer even vooruit.” Lees verder.

In Steenrijk, Straatarm is wekelijks te zien hoe een minderbedeeld gezin van leven ruilt met een stel dat niet op de centen hoeft te letten. Ook dit keer heeft dat weer tranentrekkende televisie opgeleverd, vooral door het verhaal van Age en Silvia. Lees verder.

Beeld: ANP, Unsplash, iStock, Talpa