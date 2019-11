Shop verstandig: 8 tips om miskopen te voorkomen op Black Friday

Black Friday vindt dit jaar plaats op 29 november, wat betekent dat het aftellen tot de grote kortingsdag langzaam maar zeker kan beginnen. Zie je door alle goede deals het bos niet meer en ben je bang dat je miskopen doet, aangezien je wild wordt van álles wat je voor een prikkie kunt scoren? Met deze tips koop je alleen wat je écht (maar dan ook écht!) nodig hebt of wilt hebben.

Toegegeven: we zijn nu eenmaal allemaal gevoelig voor aanbiedingen en kunnen onszelf dan ook gerust koopjesjagers noemen. Ben jij ook bang dat je hoe dan ook gaat zwichten voor alle deals die je op Black Friday om de oren vliegen en wil je dit jaar eens niét je hele spaarrekening erdoorheen jassen? Onderstaande tips helpen je om miskopen te voorkomen:

1. Maak een verlanglijstje (en focus!)

Van kortingen op schoenen en kleding tot koopjes op het gebied van huishoudelijke artikelen: op Black Friday word je doodgegooid met aantrekkelijke deals. Zo kan het zomaar gebeuren dat je in je online zoektocht naar sneakers ineens dé spijkerbroek voor een prikkie tegenkomt. Onderweg naar de winkelmand zie je ook nog eens toffe afgeprijsde oorbellen, en hé, is dat nou die mooie trui die je al zolang wilde? Ga zo door en je staat ondanks alle goeie deals straks alsnog in het rood. Bedenk daarom van tevoren goed waar je naar op zoek bent. Maak een lijstje met cadeaus voor de feestdagen en dingen die je zelf heel graag wilt (en die je zonder korting óók gekocht zou hebben). Hou deze lijst er tijdens het shoppen bij en sta jezelf niet toe ervan af te wijken (oké, hoogstens één keer dan).

2. Doe research

Ga niet als een kip zonder kop te werk. Wil je een nieuwe zonnebril van Ray-Ban en weet je ook al welke? Ga op Black Friday dan niet voor de eerste deal die je tegenkomt, maar doe van tevoren onderzoek. Hoe duur is het model dat je wilt normaal gesproken? Bij welke winkels kun je terecht voor korting? Hoeveel verschilt die per winkel? Hoe beter je research, hoe tevredener je uiteindelijk bent met je aankoop. We weten immers allemaal hoe irritant het is om een product nadat we het gekocht hebben voor een lagere prijs ergens anders aan te treffen.

3. Ga voor kwaliteit

Zorg ervoor dat je geen prul koopt. Check daarom altijd of jouw producten van goede kwaliteit zijn. Dat kun je bijvoorbeeld doen door beoordelingen te googelen en recensies te lezen. In het geval van kleding kan het fijn zijn om het item in een fysieke winkel van tevoren alvast te voelen en passen.

4. Stel jezelf de ‘waarom’-vraag

Het klinkt misschien onnodig, maar ga eens bij jezelf na waarom je de producten op je lijstje eigenlijk wilt, en wat je ermee gaat doen. Wil je nieuwe pumps voor onder de jumpsuit die je met kerst aantrekt? Check. Ben je op zoek naar een onderwatercamera omdat je komend voorjaar gaat duiken? Check. Kun je geen antwoord geven? Dan is de kans groot dat je het item niet echt wilt of nodig hebt. Let op: het antwoord ‘omdat ik het mooi/leuk vind’ geldt niet. Dan belandt die leuke riem van slangenleer straks alsnog in een hoek in de kast omdat-ie nergens bij past.

5. Blijf bij jezelf

Op Instagram en Pinterest maar ook op straat doe je op modegebied waarschijnlijk de nodige inspiratie op. De kans is groot dat je een hoop toffe items tegenkomt waar je meteen alle webwinkels voor afspeurt. Heb je het betreffende kledingstuk of dat ene paar schoenen na een flinke zoektocht gevonden? We snappen dat je het idee hebt dat je er veel moeite voor gedaan hebt, maar vraag jezelf af of het item wel écht jouw ding is. Past het bij de rest van je garderobe? Is het wel echt iets voor jou of stond het toevallig bij dat ene model zo goed? Als je dichtbij je eigen stijl blijft, is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk gaat dragen en het dus geen gevalletje kat in de zak wordt.

6. Koop items voor nu

Kom je een tof paar sandalen tegen die al in de aanbieding is, maar op Black Friday nóg voordeliger te scoren valt? Het is verleidelijk om de schoenen dan aan te schaffen, maar misschien kun je het toch beter laten. Wie weet vind je ze tegen de tijd dat je ze ein-de-lijk aan kunt wel helemaal niet zo leuk meer. Hetzelfde geldt voor kleding die je nu eigenlijk nog niet past maar na de decembermaand (want: goede voornemens) vast wel. Investeer liever in items die je nu leuk vindt en nu aan kunt; zo voorkom je mogelijke teleurstellingen.

7. Goedkoop is duurkoop

Shop jij liever bij een budgetstore “omdat je dan lekker veel kunt kopen”? Dat is natuurlijk wel zo, maar vaak zijn die goedkopere items van minder goede kwaliteit en belanden ze uiteindelijk dus eerder bij het grofvuil. Daarnaast heb je de neiging om meer te kopen, waardoor je uiteindelijk ook weer duurder uit bent. En geef toe: hoe vaak heb je wel niet iets voor een prikkie gekocht en niet aangehad? Het lijkt misschien maar om een paar euro te gaan, maar het blijft toch zonde.

8. Bij twijfel niet doen

Het is iets wat vaak gezegd wordt: bij twijfel niet doen. Blijkbaar is er minstens één reden waarom je weerhouden wordt van je aankoop en die is er niet voor niets. Dus ben je niet zeker van je zaak, laat het dan hangen/liggen in de (digitale) schappen. Zo weet je in elk geval zeker dat je geen miskoop doet.

De beste deals scoren op Black Friday

Het is natuurlijk wel zo fijn als je geen aankopen doet die achterin de kast belanden en uiteindelijk ongebruikt worden. Maar hoe zorg je ervoor dat je de beste deals scoort? En belangrijker nog: hoe zorg je ervoor dat je geen enkele aanbieding mist? Ook dat heeft Flair voor je op een rijtje gezet.

