Morgen Black Friday! Met deze tips scoor je de beste deals

In Amerika bestaat het al jaren, in Nederland is het steeds meer in opmars. We hebben het natuurlijk over Black Friday. Bij veel (online) winkels kun je shoppen met korting, maar hoe zorg je ervoor dat je niet achter het net vist?

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent ieder jaar weer dat de maand december iets duurder uitvalt dan je eigenlijk zou willen. Black Friday én Cyber Monday, de dagen waarop je de beste deals scoort (vaak gelden de kortingen het weekend ertussen ook), komen daarom als geroepen. Met onderstaande tips zorg je ervoor dat je geen enkele aanbieding mist:

1. Maak een verlanglijstje

Black Friday mag misschien morgen pas zijn, maar je doet er je voordeel mee als je nu alvast alle webshops afstruint naar de producten die jij wil hebben. Op die manier ben je op de dag zelf niet onnodig veel tijd bezig met spullen selecteren, maar kun je alles met één klik naar je winkelmandje verplaatsen. Zo voorkom je dat bepaalde producten uitverkocht zijn wanneer jij ze wil aanschaffen.

2. Nóg meer korting

Voordat je van alles bestelt, is het verstandig om te checken of er nog speciale kortingscodes zijn waarmee je nóg meer voordeel kunt pakken. Klik HIER om oneindig veel codes te ontdekken. Tel uit je winst!

3. Elektronica shoppen

Is jouw stofzuiger ermee opgehouden of begint jouw laptop het te begeven? Wacht dan tot Black Friday en Cyber Monday tot je zulke aankopen doet. Deze kortingsdagen staan namelijk bekend om hun fikse kortingen op elektronica, en op zulke bedragen kan dat een hoop schelen.

4. Shop online

Wil je tijd besparen en ellenlange wachtrijen voorkomen? Shop dan vanuit je luie stoel. Je kunt niet alleen al je verlanglijstje opstellen (tip 1) maar hebt ook geen last van mensen die kosten wat het kost de beste deal willen scoren.

5. Overal een account?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer je overal al een account hebt en bent ingelogd wanneer het shoppen kan beginnen, scheelt het je een hoop tijd wanneer je eenmaal wil afrekenen. Zo vergroot je de kans dat de spullen die je wil hebben straks ook écht van jou zijn.

6. Pas op

Kom je een fantastische aanbieding tegen en vraag je je af of de kortingsactie niet te mooi is om waar te zijn? Bij twijfel is goede research een must, want juist op een dag als deze proberen internetcriminelen hun slag te slaan.

Veel shopplezier! Enne, vergeet vooral die extra kortingscodes niet te checken.

Beeld: iStock