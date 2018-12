Tim Hofman stapt naar de Tweede Kamer in strijd voor nieuw kinderpardon

Meer dan een kwart miljoen handtekeningen heeft BNN-presentator Tim Hofman verzameld in de hoop een nieuw kinderpardon af te dwingen. De presentator gaat de handtekeningen bij wijze van signaal aanbieden aan de Tweede Kamer, in het bijzijn van drie kinderen die de hoofdrol hadden in de documentaire Terug Naar Je Eige Land.

Laat ze blijven

Na het uitkomen van de #BOOS-documentaire begon een initiatief om meer dan 400 vluchtelingenkinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland leven, hier te laten blijven. Nemr, Dennis en Maksim zijn drie van de kinderen die in die documentaire voorkwamen en zullen samen met Hofman de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer. Alle politici zijn hiervoor uitgenodigd.

Speciale aflevering

Er waren 40.000 handtekeningen nodig zodat Hofman zijn standpunt kon komen toelichten aan de politici. Dat aantal heeft Tim dus ruimschoots behaald. Nadat de petitie is aangeboden aan de Kamer zal er een speciale aflevering van #BOOS verschijnen op het YouTube-kanaal.

Kritiek

Vooral VVD-leider Klaas Dijkhoff kreeg veel kritiek na zijn nonchalante reactie toen Hofman hem voor de camera confronteerde met de gevolgen van het Nederlandse asielbeleid voor jonge asielkinderen.

Bron: Libelle | Beeld: BNNVARA