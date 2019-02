HEER-LIJK! Volgende week mogelijk temperaturen tot 18 graden

Vorig weekend zijn we verwend met veel zon en ook dit weekend lopen de temperaturen weer flink op. En daarna is het gelukkig nog niet gedaan het fijne weer, want komende week loopt het kwik wéér verder op. Laat maar komen die lente!

Lees ook: Zó blijf je gezond en fit als je hele dagen op het terras doorbrengt

De temperaturen beloven dusdanig te stijgen dat de kans groot is dat er regionale records gebroken worden. Vooral dinsdag en woensdag wordt het stralend weer, en kan het in de zuidelijke delen van het land maar liefst 17 tot 18 graden worden.

Droog en warm

Er is volgens een woordvoerder van Weeronline een kleine maar. ‘Alles hangt af van de windrichting.’ Als die zuid of zuidoost is, wat de meteorologen wél verwachten, treedt föhnwerking op. ‘De lucht komt dan over de Ardennen en wordt droog en warm.’

Huidig record

Momenteel ligt het temperatuurrecord voor 26 februari op 16,5 graden, dit werd in 1922 gemeten in Maastricht. Dat is gebaseerd op de meetgegevens van nu bestaande meetstations, aldus Weeronline. Van voormalige weerstations zijn de gegevens nog niet gedigitaliseerd en alleen opvallende metingen toegankelijk. Op basis daarvan zou een ouder record gelden: in 1900 werd 20,3 graden gemeten op het intussen opgeheven weerstation Winterswijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock