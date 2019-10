Televizier-Ring Gala gemist? Van hilarisch tot gênant: dít waren de opvallendste momenten

Gisteravond werden in Amsterdam voor de 54e keer de meest prestigieuze televisieprijzen van Nederland uitgereikt tijdens het Televizier-Ring Gala. Het kan je niet ontgaan zijn dat nieuwkomer ‘Chateau Meiland’ er met de winst vandoor gegaan is, maar als je niet gekeken hebt, heb je meer opvallende momenten gemist. We zetten de highlights van de avond voor je op een rij.

1. Britt Dekker interviewt… Britt Dekker?

Het feest begon al op de rode loper toen Britt Dekker – die werd opgetrommeld om alle gasten en genomineerden aan de tand te voelen – Elise Schaap tegen het lijf liep. De Familie Kruys-actrice staat bekend om haar briljante typetjes en imitaties van collega’s, waaronder die van, jawel, Britt Dekker. Ze kon het dan ook niet laten om ‘m er even in te gooien, wat een hilarisch, Inception-achtig interview opleverde.

Elise Schaap doet even Britt Dekker na, naast Britt Dekker die in een glitterjurk staat. IS THIS REAL LIFE?! #televizierring pic.twitter.com/9mTWJWCZP9 — Hjalmar (@Hjalmarkem) October 9, 2019

1.1 En vergeet Elise’s overwinningsspeech niet

Oja, Elise won ook nog een pracht van een prijs: die voor beste actrice voor haar rol als de Roemeense Ruxandra en Familie Kruys, dat dit jaar afsluit met het vijfde en allerlaatste seizoen. Uiteraard wilde Ruxandra ook nog even wat zeggen toen ze de kans kreeg:

2. Beau speecht alleen zoals hij dat kan

Beau van Erven Dorens sleepte voor het tweede jaar op rij (en volgens ons zeer terecht) de prijs voor beste tv-presentator in de wacht gesleept. Die nam hij helemaal op z’n Beaus in ontvangst. In plaats van te beginnen met bedanken zoals ieder ander, vraagt hij de zaak of iedereen het een beetje gezellig vindt en begint hij over Dionne Stax, die het spektakel dit jaar voor het eerst presenteert. Dan gaat hij verder, eerlijk en oprecht zoals alleen hij dat kan. Hij draagt de prijs op prachtige (en lollige) wijze op aan zijn vrouw, die hij tegenwoordig nog maar nauwelijks ziet vanwege zijn drukke talkshow-leven.

3. De grootste sneer van de avond

Het Televizier-Ring Gala is natuurlijk niet compleet zonder ongemakkelijk grap van één van de sprekers. Dit jaar was het de eer aan radio-talent en Zomer met Art-held Bram Krikke. Hij haakte in op de laatste rel rondom de presentatrice, die ontstond nadat ontdekt werd dat ze op Twitter haattweets over Chantal Janzen likete. Wendy liet toen weten dat haar account gehackt was, maar zei later weer dat een ‘derde persoon’ haar account had gebruikt. Toen Bram in zijn verhaal tv-sterren uitnodigde om de overstap naar online te maken, kwam hij daar nog even subtiel (not) op terug. “Veel leuker, alles kan, geen regels en als er toch iets in het verkeerde keelgat schiet, dan zeg je gewoon dat je bent gehackt. Toch, Wendy?” Oeps…

Is Wendy al negatieve berichten aan het liken over @bramkrikke ? #televizierringgala #televizierring — Romy Hofma 🍦🍨 (@xromyhofma) October 9, 2019

Oi.. niet iedereen kan @bramkrikke helemaal waarderen geloof ik… #televizierring — 🅰️strid zoekt geluk (@astridkarsten) October 9, 2019

4. Bange Britt is om te gieren

Daar is ze weer, Britt Dekker, maar ditmaal zijn de schijnwerpers voor haarzelf. Ze wint samen met Ron Boszhard de Televizier-Ster Jeugd voor hun programma Zappsport. De prijs wordt uitgereikt door kinderheld Freek Vonk, die voor de gelegenheid zijn varaan mee het podium op nam. Britt is duidelijk als de dood en rent zelfs even weg als Freek het dier oppakt van de grond. Héérlijke beelden. En dan hebben we het nog niet eens over haar briljante dankspeech: “Ik wil m’n baas bedanken omdat je me hebt aangenomen en ja, ook m’n moeder, want anders was ik niet op aarde”. Britt doet de kleur van haar jurk eer aan. Goud.

5. Lange Frans en Baas B

Dat zo’n beetje het meest iconische rapduo uit de Nederlandse geschiedenis het dit jaar na een decennium lang ruziën heeft bijgelegd, kan je niet zijn ontgaan. Nu alles weer koek en ei is, was het gisteravond tijd voor een nieuwe versie van hun hit Het land van…, ditmaal speciaal over de televisie van toen én nu. Mooi gedaan, mannen.

6. Ook Arjen Lubach is niets zonder ‘zijn Caroline’

Eén van de vermakelijkste tv-momenten van het afgelopen jaar was zonder twijfel het fragment waarin premier Mark Rutte een black out krijgt tijdens een debat en op live televisie zijn assistent ‘Carolien!’ roept om hem uit de brand te helpen. Hij blijkt echter niet de enige bekendheid die over zo’n handige back-up beschikt. Tijdens het doorlopen van de tien meest gedenkwaardige tv-momenten van het jaar weet ook presentator Arjen Lubach even niet meer waar hij gebleven is, waarna hij hulp krijgt uit onverwachte hoek. Of nou ja, Meerdijk.

Bekijk het fragment vanaf 3.40 min.

Lees ook

De dag die je wist dat zou komen: Martien Meiland krijgt eigen programma!

7. Martien maakt gehakt van NPO en RTL

Voor de tweede keer ooit won gisteravond een SBS-programma de Gouden Televizier-Ring. De grootste kijkcijferhit van het jaar, Chateau Meiland, ging er met de hoofdprijs vandoor, en da’s natuurlijk best een beetje balen voor RTL en de NPO, die met Expeditie Robinson en Beste Zangers genomineerd waren. Uit de hysterische overwinningsspeech van kasteelheer Martien blijkt echter dat dat wel een beetje hun eigen schuld is. “Bedankt voor het geloof, SBS Talpa. Níet RTL, niet NPO, want jullie vonden het allemaal niks”, blèrt hij. Al komt SBS er niet bepaald zonder kleerscheuren van af…