O help: deze telefoons worden in 2020 niet meer ondersteund door WhatsApp

Negen van de tien mensen hebben de app op hun telefoon en de kans is groot dat het ook nog eens je meest gebruikte is. We hebben het natuurlijk over WhatsApp. Stuur jij ook het ene na het andere berichtje met behulp van de chatdienst? Check dan snel of je ‘m binnenkort nog kunt gebruiken met jouw smartphone.

Als jouw telefoon eigenlijk al een hele tijd toe is aan vervanging, is dit misschien wel het moment. Het kan namelijk maar zo zijn dat jouw toestel niet meer ondersteund wordt door WhatsApp per ingang van het nieuwe jaar, en waarschijnlijk is dat precies de app die jij 24/7 gebruikt.

Apple of Android

Heb je niet een van de nieuwste iPhones (want: duur, we snappen je), dan bestaat de kans dat je de chatapp over een tijdje niet meer kunt updaten. Vanaf 1 februari 2020 worden alle telefoons met iOS 8 niet meer ondersteund. Een Android-telefoon in je bezit? Dan moet je je zorgen gaan maken als je de 2.3.7-versie van het besturingssysteem hebt.

Geen mégaramp

Je hoeft je echter niet al te veel zorgen te maken, want het betekent niet dat je WhatsApp helemaal niet meer kunt gebruiken als je telefoon verouderd is. Nieuwe updates kunnen vanaf dan niet meer geïnstalleerd worden, maar de app die al op je telefoon staat, blijft gewoon werken. Belangrijk puntje: als je de applicatie per ongeluk verwijdert, kun je niet meer inloggen als jouw telefoon op een van de verouderde besturingssystemen werkt.

Aftakelen

Waar je WhatsApp per ingang van 1 februari wel nog kunt blijven gebruiken, kan het wél voorkomen dat de app langzaam maar zeker aftakelt. En – don’t shoot the messenger – van de ene op de andere dag kunnen bepaalde functies het niet meer doen.

Welke telefoons dan?

Heb je nog een Windows Phone (die overigens al jaren niet meer geproduceerd wordt)? Dan ben je na 31 december 2019 de klos. Op deze telefoons werkt WhatsApp na deze datum helemaal niet meer. Welke telefoons per ingang van februari 2020 niet meer ondersteund worden? Dat zijn volgens Bright.nl de onderstaande:

iPhone 4

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z Duo Z110

Acer Liquid Z Z110

Lenovo K800

T-Mobile Concord

Sony Xperia U ST25a

Sony Xperia U ST25i

Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940

Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120

Motorola Defy Pro XT560

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Huawei Activa 4G M920

Motorola Atrix TV XT682

Sony Xperia ion 3G LT28h

Sony Xperia ion LTE LT28at

Sony Xperia ion LTE LT28i

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Sony Xperia Sola MT27i

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T

Sony Xperia P LT22i

LG Optimus 3D Max P720

LG Optimus 3D Max P720H

LG Optimus 3D Max P725

LG Optimus Elite LS696

Sony Xperia acro HD SOI12

Xolo X900

Sony Xperia acro HD SO-03D

Sony Xperia S LT26i

LG Spectrum VS920

Motorola MotoLuxe XT615

HTC Velocity 4G

LG Prada 3.0 P940

Motorola Fire XT317

Motorola XT532

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Unsplash