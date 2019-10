Shit: ‘The Sinner’ seizoen 3 is uitgesteld (maar er is wél een eerste teaser)

Helaas voor de fans van ‘The Sinner’ laat het derde seizoen langer op zich wachten dan we hoopten. Als goedmakertje is er wél een eerste teaser verschenen.

Balen

Oké, eerst het slechte nieuws. Het derde seizoen van The Sinner laat namelijk langer op zich wachten dan we dachten. In eerste instantie werd gemikt op een releasedatum in de zomer van 2019. De eerste twee seizoenen van The Sinner gingen immers in de zomer van 2017 en de zomer van 2018 in première. Helaas is die zomerrelease in 2019 dus niet gelukt… Sterker nog: The Sinner seizoen 3, met in de hoofdrollen Bill Pullman (detective Harry Ambrose) én de knappe Matt Bomer, zal pas in 2020 te zien zijn. Dammit…

Eerste beelden

Dat trouwe wachten op het derde seizoen van The Sinner, een serie van Jessica Biel die tevens een hoofdrol speelde in de eerste reeks, kan maar beter beloond worden. Gelukkig zijn de eerste beelden hier. En die zijn weliswaar kort, maar toch veel belovend.

Auto-ongeluk

Ook dit seizoen draait het allemaal weer om detective Harry Ambrose die zich stort op een mysterieuze zaak. Een andere grote rol in de derde reeks is weggelegd voor de aantrekkelijke Matt Bomer (Magic Mike, American Horror Story). Ambrose onderzoekt een auto-ongeluk in de regio New York, waarbij wederom niets is wat het lijkt…

Wanneer we The Sinner 3 precies op Netflix kunnen verwachten, is nog niet bekend. Uiteraard houden we je op de hoogte.

