Mis het niet! Vanavond is de supermaan te zien en da’s ontzettend bijzonder

Als je de maan in een bijzondere staat wil zien, is vanavond het moment om je kans te grijpen. Er staat dan namelijk een zogeheten supermaan aan de hemel en dat belooft een indrukwekkend beeld op te leveren.

Op dinsdag 19 februari is de supermaan te zien, de volle maan zoals we ‘m kennen maar dan een stuk groter én feller. Traditioneel staat de supermaan van deze maand bekend als de sneeuwmaan, omdat op dit moment van het jaar doorgaans de meeste sneeuw valt.

Kleinere afstand

Volgens Weeronline.nl lijkt de supermaan 5 procent groter dan een gemiddelde volle maan. Dit komt doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staat. De afstand tussen de maan en ‘onze’ planeet verandert gedurende het jaar, doordat de maan geen cirkelvormige maar een elliptische baan (een soort uitgerekte cirkel) om de aarde heeft. Gemiddeld is de kloof tussen beide zo’n 384.000 kilometer, bij de supermaan ‘slechts’ 357.000.

Hoe laat?

Als je de supermaan wil bewonderen, hoef je gelukkig niet middenin de nacht je bed uit. Om 17.48 uur komt de maan in het oosten op. Op dat tijdstip is het – hoe fijn – nog licht, dus als je de supermaan wil zien, kun je beter een paar uur wachten. Volgens de meteorologen van Weeronline.nl vindt de zonsondergang plaats om 18.00 uur en is het helemaal donker vanaf 19.53 uur. Wel is het zo dat de maan in de eerste helft van de avond laag aan de horizon staat en juist dan het grootst lijkt. Om 00.18 uur bereikt de maan naar verwachting het hoogste punt en lijkt de supermaan niet heel groot meer.

Goed te zien

Gezien de mix van wolkenvelden en opklaringen wordt er verwacht dat de supermaan vanavond goed te zien is. De temperatuur ligt rond de 7 graden en het blijft droog. Kun je ‘m dus vanuit het raam niet zien, ga dan vooral naar buiten. Helemaal geen straf!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock