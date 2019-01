Storm op komst! Code geel, geannuleerde vluchten en wateroverlast

Het KNMI waarschuwt voor mogelijk gevaarlijk weer op dinsdag en heeft code geel afgegeven. Met name in de kustgebieden kan het vanaf maandagnacht stormachtig hard gaan waaien.

Lees ook

Onverwacht en blóedje irritant: veel muggenoverlast in delen Nederland

Zet je schrap

Het weeralarm geldt vooralsnog voor de kustprovincies en Drenthe, Overijssel en Flevoland. In de loop van de nacht van maandag op dinsdag neemt de windkracht toe. Het meteorologisch instituut verwacht dat dinsdagochtend vroeg windstoten met snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur voor kunnen komen. In het noorden kan die snelheid oplopen tot 100 kilometer per uur.

Windsdag

Maandag neemt de zuidwestelijke wind toe in kracht. Langs de kust en in de omgeving van het IJsselmeer kan het in de middag krachtig waaien. In de avond draait de wind naar het westen en noordwesten, waarna de windkracht verder toeneemt. Daarbij trekken er maandagnacht enkele buien over het land. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. De windkracht neemt dinsdagavond weer af.

Ellende op Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor dinsdag al 159 Europese retourvluchten geannuleerd in verband met de verwachte hinder door de storm rond luchthaven Schiphol. De passagiers zijn geïnformeerd en omgeboekt, laat het bedrijf weten. Door de voorspelde zuidwestenwind is de start- en landingscapaciteit van Schiphol kleiner dan gewoonlijk; er kan slechts één start- en landingsbaan worden gebruikt. Daardoor kunnen vluchten van en naar Schiphol vertraging oplopen, waarschuwt de luchthaven.

Hoogwater

Rotterdam zet zich schrap voor de eerste storm van het jaar. In combinatie met springtij leidt dat dinsdagmiddag waarschijnlijk tot verhoogde waterstanden en onderlopende kades, waarschuwt de gemeente. Ook in Dordrecht worden ondergelopen kades verwacht.

Even afwachten

Het is nog niet zeker of het dinsdag officieel een storm wordt. We spreken van een storm als het minstens tien minuten achter elkaar windkracht 9 is. Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza is de kans op een noordwesterstorm het grootst aan de noordzijde van de Waddeneilanden, maar op de meeste plaatsen zal het bij windkracht 8 blijven.

Natte boel

“Boven land ligt de windkracht rond 5, dat is een vrij krachtige wind”, aldus Klaassen. “Bij de kust en het IJsselmeer ga je naar een krachtige tot harde wind. De wind komt uit het noordwesten en brengt buien mee. Bij die buien kunnen ook zware windstoten voorkomen die boven land een snelheid van maximaal 75 kilometer per uur kunnen bereiken en in de kustgebieden 90 tot 100 kilometer per uur.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.