Vannacht was het opnieuw raak met het noodweer. De extreme regenval, windstoten en onweer hebben veel schade aangericht. Van omgevallen bomen, een gezonken woonboot, afgewaaide daken tot waterschade.

En dat levert heftige plaatjes op. We zetten de opmerkelijkste video’s en foto’s van social media voor je op een rij.

Het noodweer van afgelopen nacht liet vooral veel vernieling achter in Amsterdam. Naast veel schade door omgewaaide bomen en afgebroken takken, was er ook wateroverlast. De gemeente inventariseert momenteel hoeveel bomen er zijn omgewaaid. Een bomenexpert vertelt aan AT5 dat het er “heel ernstig” uitziet en dat er mogelijk honderden bomen zijn omgewaaid. In Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond tijdens de storm van woensdagavond.

Op social media werden beelden gedeeld:

Toch levert het ook een paar grappige en sarcastische tweets, én mooie plaatjes op:

My face this morning when I woke up at home in Amsterdam, 55 minutes before my flight departure. #summerawaydays #storm #powercut #alarm #fail pic.twitter.com/QW0OHUX13i

— Niels Rudolphus (@NielsRudolphus) June 6, 2019