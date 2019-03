Stakingen in het onderwijs: van basisscholen tot universiteiten (in het hele onderwijs is de nood hoog)

Het zal niet aan je voorbij zijn gegaan (met thuiszittende kinderen): vandaag is een landelijke staking, als einde van de actieweek. Van kleuterjuf tot hoogleraar: al het Nederlandse onderwijs heeft het werk neergelegd. De grootste vakbond AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek moedigden leden uit alle onderwijssectoren aan om mee te doen.

“Overal is de nood hoog”, zegt hoofdbestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Dorien König hierover, die zelf daarnaast leraar is op een montessorischool. Deze keer staken niet alleen basisschooldocenten, maar ook docenten van andere onderwijsniveaus tot aan universiteiten toe.

De AOb eist met ruim 80.000 leden zo’n drie miljard euro extra van het kabinet voor alle sectoren, dat geld zou onder meer naar salarissen van docenten en ondersteunend personeel moeten gaan. Maar ook de werkdruk moet omlaag, uit een nieuwe enquête van de bond blijkt namelijk dat het lerarentekort het Nederlandse onderwijs ontregelt. Leerkrachten, maar ook onderwijsondersteuners werken massaal door bij ziekten. Daarnaast zijn de klassen bomvol, wordt er constant gezocht naar invallers en worden stagiaires gevraagd om bij te springen. Maar een extra investering in het onderwijs blijf uit.

Het onderwijs is overspannen

Een baan in het onderwijs is ook helemaal niet meer aantrekkelijk, voornamelijk omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen. Als je kijkt naar andere sectoren en banen. En daarmee gaat het weer door, want een personeelstekort zorgt weer voor een stijgende werkdruk, terwijl de werkdruk al hoog is. Zelfs zo hoog dat het onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft.

Niet alle vakbonden doen mee, zo ook CNV Onderwijs (de op één na grootste onderwijsbond) niet. Die vindt de timing (zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen) verkeerd.

