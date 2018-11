Spoiler alert: Harry Potter-fans ontdekken ‘grove fout’ in ‘Fantastic Beasts 2’

Harry Potter-fans zijn boos en in de war! Een belangrijke scène in Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald gooit de halve Harry Potter-saga overhoop. Je raadt het al: spoiler alert!

Eed

Fans van Harry Potter wisten al dat Albus Dumbledore en Gellert Grindelwald in 1945 een episch duel zouden houden. Maar: in de recente Fantastic Beasts blijkt dat ze een eed hebben gezworen om nóóit met elkaar te vechten!

Ondankbare klus

Sommige kijkers zijn verontwaardigd dat Dumbledore en Grindelwald blijkbaar een ‘bloedeed’ hebben afgelegd. Als ze elkaar aanvallen, zullen ze waarschijnlijk allebei sterven. Dáárom moet Newt Scamander dus het vuile werk voor Dumbledore opknappen.

Er is nog hoop

Hoewel het vuur van de Harry Potter-fans bewonderenswaardig is, betekent dit nog niet automatisch dat Fantastic Beasts een enorme fout bevat. Albus Dumbledore kan Harry Potter in The Deathly Hallows een leugentje hebben verteld, maar waarschijnlijker is dat dit probleem in één van de geplande sequels opgelost wordt.

De tijd zal het leren

In totaal komen er nog drie delen, en is Gellert Grindelwald (Johnny Depp) sowieso aanwezig in de volgende film, die gepland staat voor 2020. Tijd zat om een maas in de ‘onbreekbare eed’ te vinden, toch? Wat wél vreemd is, is dat Grindelwald en Dumbledore óf gevochten hebben nadat ze hun eed aflegden, in een duel waarbij Dumbledore’s zus overleed, óf ná dit duel de belofte hebben gedaan… Het laatste lijkt extreem onwaarschijnlijk.

