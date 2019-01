Spaanse peuter Julen dood gevonden in diepe put

De zoektocht naar de Spaanse Julen is vannacht tot een einde gekomen. Het jongetje dat twee weken geleden in een put was gevallen werd rond 01.25 op ongeveer 70 meter diepte aangetroffen, dat meldt de Spaanse krant El Pais.

De 2-jarige Julen viel vorige week zondag in een 110 meter diepe put. De kans dat hij nog levend werd aangetroffen, was na bijna twee weken minimaal.

Tunnel

Woensdag kwam de reddingsschacht die naast de put werd gegraven, op de juiste diepte. Vanaf donderdag werd het horizontale deel van de tunnel uitgegraven en vannacht werd de plek bereikt waar het jongetje vanaf 13 januari heeft gelegen.

Spelen

Julen zou volgens zijn vader tijdens het spelen in de put zijn gevallen. Deze was maar 25 centimeter breed, daarom werd er een aparte tunnel naast gegraven. Het gebeurde in de buurt van Totalán in de provincie Andalusië.

