Dít zijn de prijzen voor een Songfestival-kaartje (en dít wordt er gedaan tegen doorverkopers)

Het Songfestival, dat volgend jaar voor het eerst in veertig jaar weer georganiseerd wordt in Nederland, begint steeds meer vorm te krijgen. Er zijn inmiddels een logo, een decor, 1000 aangemelde vrijwilligers én het presentatietrio is bekend: aan Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit de grote eer. Volgende week gaan ook de tickets in de verkoop. Hier lees je daarover alles wat je wil weten.

Geen woekerprijzen

Tickets voor het Eurovisiesongfestival worden alleen op naam verkocht. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat de kaarten tegen woekerprijzen kunnen worden doorverkocht. Kopers mogen maximaal vier kaartjes per persoon bestellen. Bij de ingang van Ahoy in Rotterdam, waar het liedjesfestijn volgend jaar wordt gehouden, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Komt de naam op de kaart niet overeen met de persoon, dan mag die niet naar binnen.

Uiteenlopende prijzen

Er worden kaarten verkocht voor twee halve finales, de finale en zes generale repetities. De prijzen lopen uiteen van 18,50 euro voor een ‘Family Show’ van een halve finale tot 248,50 voor de grote finale op zaterdagavond. “Het prijsniveau van de tickets komt dichtbij de edities van 2012 (Düsseldorf) en 2016 (Stockholm) en kaarten zijn aanzienlijk goedkoper dan afgelopen keer in Tel Aviv”, zegt producent Sietse Bakker. Hij drukt iedereen op het hart alleen tickets te kopen via officiële kanalen.

Waar voor je geld

“De Jury- en Family shows zijn volwaardige shows, compleet met presentatoren, opening- en interval acts en natuurlijk de optredens van de deelnemers. Alleen de bekendmaking van de resultaten ontbreekt natuurlijk bij deze generale repetities”, aldus Bakker. De eerste tickets voor het Eurovisiesongfestival gaan volgende week donderdag om 12.00 uur ’s middags híer in de verkoop.

Publiek

De Ahoy Arena kan bij het songfestival verdeeld over de negen shows 65.000 mensen herbergen. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. De gemeente Rotterdam verloot een klein deel van de kaarten onder inwoners met een klein inkomen. Zij hoeven niets te betalen.

