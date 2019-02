Deze komt behoorlijk binnen: nieuwe campagne van start tegen kwetsende social-berichten

Slachtofferhulp Nederland probeert door middel van een nieuwe campagne – #SocialSlachtoffer – gebruikers van sociale media te overtuigen om te stoppen met het lastigvallen van nabestaanden en slachtoffers van misdrijven, rampen en ongevallen. Het filmpje dat bij de campagne hoort, komt behoorlijk binnen.

Heftige video

Jacob Sesselaar is het gezicht van de campagne en doet zijn verhaal in het filmpje dat Slachtofferhulp tijdens de campagne verspreidt op sociale media. “Ik verloor mijn broertje bij een auto-ongeluk. Een harde klap”, vertelt hij in de heftige video. “Maar de reacties op social media kwamen nog harder aan.”

Hoe kun je dat nou zeggen?

Reacties op social media hebben meer impact dan je denkt. Jacob is de broer van de overleden Jan Willem Sesselaar, die vorig jaar verongelukte nadat hij achter het stuur in slaap was gevallen. Mensen reageerden op social media dat het Jan-Willems eigen schuld was, dat hij waarschijnlijk wel gedronken zou hebben, dat hij te hard gereden zou hebben. Hoe kun je dat nou zeggen? “Allemaal niet waar”, zegt Jacob. “Het was een noodlottig ongeval waarbij Jan-Willems vermoeidheid hem fataal is geworden.”

Vervelende ervaringen

Harde cijfers over het online lastigvallen van slachtoffers heeft Slachtofferhulp Nederland niet, maar dat betekent niet dat het niet voorkomt. Medewerkers van de organisatie krijgen steeds vaker vragen over vervelende ervaringen op sociale media, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. “Mensen zouden voortaan eerst na moeten denken en zich inleven in het slachtoffer voordat ze een reactie op social media plaatsen.”

Anoniem

Een reactie is natuurlijk al snel verzonden, lekker veilig vanachter je laptop. Maar door de snelheid van bijvoorbeeld Twitter en Facebook kunnen hatelijke opmerkingen een groot bereik hebben, terwijl de verspreiders vaak anoniem blijven. Vervelende reacties kunnen bij slachtoffers of nabestaanden erg hard aankomen en de verwerking van een ongeval of verlies moeilijker maken.

#SocialSlachtoffer

Gebruikers van sociale media moeten daarom ophouden nabestaanden en slachtoffers lastig te vallen met kwetsende opmerkingen. Slachtofferhulp Nederland is om deze reden vandaag een campagne gestart met de hashtag: #SocialSlachtoffer.

Bron: Libelle | Beeld: iStock