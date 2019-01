Het gaat weer sneeuwen: wanneer en hoe besluit je dat je niet naar je werk kunt?

Heb jij het na een dagje ook altijd wel weer gezien met de sneeuw en kan het, als we eenmaal een witte wereld hebben gezien, voor jou niet snel genoeg lente worden? Dan heb je helaas dikke pech. Deze week is er opnieuw vorst én sneeuw in aantocht.

Winter is coming… again

Na een zacht weekeinde gaat het de komende nachten opnieuw vriezen. Er is kans op gladheid door bevriezing, maar dinsdagavond en woensdag kan het ook glad worden door sneeuwval. Dat melden de diverse weerdiensten vandaag. Volgens het KNMI kunnen aankomende nacht al enkele winterse buien over het land trekken. In het zuidoosten kan het lokaal nevelig worden. De temperatuur komt in het midden en oosten van het land net onder het vriespunt te liggen, waardoor lokale gladheid mogelijk is. Dit patroon zet zich morgen overdag voort, al heeft het KNMI nog geen code geel afgegeven.

Hagel en sneeuw

Weerplaza verwacht dat vandaag, zeker in de Limburgse heuvels, al natte sneeuw te verwachten is. “In de middag neemt de kans op een buien toe”, stelt weerman Wilfred Janssen. “Sommige kunnen gepaard gaan met hagel en natte sneeuw. En komende nacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Het kan dan lokaal glad worden.” Ook dinsdag is aan het begin van de ochtendspits kans op lokale gladheid. Dinsdagavond neemt vanuit het zuidwesten de kans op sneeuw weer toe. Ook in de nacht naar woensdag en woensdag overdag kan het van tijd tot tijd sneeuwen. In het westen en zuidwesten valt waarschijnlijk ook enige tijd regen of natte sneeuw, voorspelt deze weerdienst.

‘Het sneeuwt, dus ik kan niet komen’

Het moge duidelijk zijn; er staan ons weer barre buien te wachten en mogelijk wordt het een hele uitdaging om op tijd en heelhuids op je werk te komen de komende dagen. Wellicht neig je er daarom naar om een dagje thuis te werken, of om de spits te mijden en later náár en eerder ván kantoor te vertrekken. Maar bepaal je dat zelf, of hoe overleg je dat met je baas?

‘Woon-werkverkeer is eigen verantwoordelijkheid’

Volgens José Kager van vakbond FNV is slecht weer in principe niet direct een reden om niet naar je werk te gaan. “Als werknemer moet je altijd proberen om naar je werk te gaan. Het woon-werkverkeer is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Maar lukt dat echt niet vanwege overmacht, bijvoorbeeld door een weeralarm, dan kun je met je leidinggevende overleggen over de mogelijkheid om thuis te werken”, legde zij eerder uit aan de NOS.

‘Zoek contact’

Hoewel dat niet voor ieder beroep opgaat, zoals in de zorg of het onderwijs, geldt voor de meeste werknemers het advies: zoek contact met je leidinggevende. “Als je in een bedrijf werkt waar je toch al af en toe thuiswerkt en je hebt geen afspraken of je kunt die makkelijk verzetten, dan is er natuurlijk geen enkele belemmering om een dagje thuis te werken”, zegt Kager.

Kost overmacht je een vakantiedag?

Kun je nu thuis niet aan de bak, maar is naar je werk komen ook geen optie… kost zo’n dag je dan een vakantiedag? “In principe wel, want het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid om op het werk te komen”, legt Kager uit. “Alleen als de werkgever uit zichzelf laat weten dat je kunt thuisblijven, kost je dat geen snipperdag.” Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het KNMI een weeralarm afgeeft. In zo’n geval sturen werkgevers hun personeel vaak ook wat eerder naar huis en lossen de ‘problemen’ zich vanzelf op.

Tips

Is thuisblijven voor jou geen optie, of besluit om in ieder geval te probéren het winterweer te trotseren? Zorg dan dan je je reistijd wat ruimer plant. En hou de weerberichten natuurlijk goed in de gaten. Met deze tips rijd je veilig bij gladheid en zo fiets je veilig door de sneeuw.

