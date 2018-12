Tenenkrommend: dit zijn de slechtste slogans van 2018 (en jij kunt stemmen!)

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat is iedere keer opnieuw hét moment om de balans op te maken. Wat zijn dé trends van het jaar, welk liedje hebben we de afgelopen twaalf maanden grijs gedraaid, en ga zo maar door. Ook worden er prijzen uitgedeeld, bijvoorbeeld voor de slechtste slogan van 2018.

‘Zit je haircut?’ Het is een van de slogans die eerder werd genomineerd voor Neerlands Slechtste Slogan Verkiezing. Dit jaar kunnen we opnieuw stemmen op een rijtje slagzinnen en jep, daar staan weer de nodige pareltjes tussen. Komen ze:

Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte! – Stucadoors/schildersbedrijf Schutte

Het Solmar je vakantie zijn – Solmar Tours

Let us oystertain you! – Oestercompagnie

Met je fiets in de penarie? Bel dan even met Harie … – Fietsenmaker Harrie

’t is VERS(C)HOOR – Verschoor groente- en fruithandel

Theo en Peet, voor al u electriciteet – PC van der Peet

Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje – Aarts Sanitair Service

We doen wel vrouwen maar knippen ze niet – Barbier Rogier

Wespen horren buiten – Unilux horren

Zonder ons gene plons – Ruimdienst Lazeroms

Van welke slogan krijg jij de kriebels? Wees er snel bij en breng je stem uit, dit kan tot en met donderdag 13 december. Een dag later, op vrijdag 14 december, wordt de ‘winnaar’ bekendgemaakt.

Zevende keer

De tien genomineerde slogans zijn geselecteerd uit alle ingezonden leuzen, door een deskundige tienkoppige jury. Voor de zevende keer op rij wordt de verkiezing gehouden door universitair docent Communicatie- en Informatiewetenschappen Christine Liebrecht en journalist Tefke van Dijk.

