Oh no! Faillissement dreigt voor Sissy-Boy: 6x waarom de keten níet mag verdwijnen

Na het verdwijnen van winkels als V&D en veel Xenos-filialen, en ketens als Coolcat en Op = Op Voordeelshop die in zwaar weer verkeren en alleen nog kunnen hopen op een doorstart, is er vandaag opnieuw slecht winkelnieuws. Ook voor winkelketen Sissy-Boy dreigt een faillissement en daar worden wij oprecht een beetje verdrietig van…

Moeilijk jaar achter de rug

Sissy-Boy, een Nederlands concern met 45 eigen winkels en zeshonderd werknemers, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt eigenaar Brand Retail Group vandaag. Het afgelopen jaar probeerde het bedrijf al winstgevender te worden. Zo werd de collectie ‘aangescherpt’, is er gesneden in de kosten en zijn er investeringen gedaan in de winkels en de online activiteiten. Helaas hebben een lastige zomer en tegenvallende verkopen tegen het eind van het jaar ervoor gezorgd dat het concern extra onder druk te staan kwam.

Niet alleen Sissy-Boy onder druk

“Dit is een trend die we binnen de gehele retailsector zien”, zegt Herbert Schilperoord, partner bij Standard Investments, tegen NU.nl. Standard Investments is een investeerder in Brand Retail Group. Onlangs moest kledingketen CoolCat ook faillissement aanvragen. Daar werd ook verwezen naar het relatief warme weer van vorig jaar. “Als het maandenlang boven de 20 graden blijft, koopt niemand herfstkleding. Zelfde verhaal voor wanneer het niet koud wordt”, zei een woordvoerder toen.

Verkoop niet doorgegaan

Een zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor Sissy-Boy mocht niet baten. Brand Retail Group was in vergevorderde gesprekken met een “Nederlands familiebedrijf”, maar Schilperoord vertelt dat een verkoop op het laatste moment niet doorging.

Voorlopig nog shoppen

Het Nederlandse Sissy-Boy werd in 1982 opgericht en verkoopt veel meubels en woonaccessoires, maar heeft ook een eigen kledinglijn. De zeshonderd medewerkers delen 375 voltijdsbanen. In 2018 was de omzet 60 miljoen euro. De winkels van het concern blijven voorlopig open, terwijl de eigenaar samen met het management kijkt naar de mogelijkheden van een doorstart.

6 x waarom Sissy-Boy moet blijven

Als Sissy-Boy daadwerkelijk uit het straatbeeld zou verdwijnen, zouden wij daar stiekem toch wel een gebroken hart aan overhouden. We shoppen meer bij de keten dan ons lief is: voor onszelf, ons huis én voor anderen. We zetten daarom zes redenen op een rij waarom Sissy-Boy moet blijven bestaan (wie weet schudden we er nog een potentiële koper mee wakker #fingerscrossed):

1. Omdat de winkel moois heeft voor het hele gezin. Want niet alleen kun je er voor jezelf naar hartenlust shoppen, ook voor mannen en kinderen ligt er moois in de schappen – van hebbedingen tot kleding.

2. Omdat we met Kerst altijd even naar binnen wippen voor nieuwe, bijzondere boomversiering (ze hebben de mooiste hangers en ballen) en er dolgraag stijlinspiratie opdoen voor ons huis en de eettafel tijdens de feestdagen.

3. Omdat je bij Sissy-Boy áltijd slaagt in een zoektocht naar een cadeau, hoe inspiratieloos je ook bent.

4. En omdat zelfs wanneer je niets kunt vinden een cadeaubon altijd een schot in de roos is. Geen tijd? No worries, je bestelt ‘m ook vanuit je luie stoel, dan belandt-ie direct bij de gelukkige in de mailbox. #handig #zoudenmeerwinkelsmoetendoen

5. Omdat je met de interieuritems van Sissy-Boy (van kussens tot servies en van banken tot kandelaars) letterlijk elk hoekje in je huis Instaproof kunt maken.

6. Omdat de Sissy-Boy Lente-, Summer Night- en Kerstmarkten tot de leukste markten van Nederland behoren (en je bij elk kraampje wel iets wil hebben).

