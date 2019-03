SIRE roept op om aardiger tegen elkaar te doen met #Doeslief-campagne

Hoewel je van jezelf waarschijnlijk wel vindt dat je je medemens met respect behandelt, holt het de jaren flink achteruit met onze normen en waarden. Daarom roept SIRE de campagne #Doeslief in het leven, om weer eens wat aardiger tegen elkaar te worden.

Lees ook: Door deze 5 dingen word je minder snel aardig gevonden

Dat de nieuwe campagne van SIRE, ‘Schoolmeester van de maatschappij’, hartstikke nodig is, bewijzen de cijfers wel. In 2018 scholden we elkaar bijna 150.000 keer kanker toe op Twitter, (en echt mensen, er gaan patiënten dood aan deze vreselijke ziekte, waarom vinden we het dan nog steeds nodig om elkaar dit toe te wensen?). En het programma EenVandaag maakte afgelopen week nog een item over het hoge aantal verkeersruzies: 1 op de 8 Nederlanders knokt weleens een spreekwoordelijk robbertje uit op de snelweg, met gevaarlijke (en soms dodelijke) situaties als gevolg.

Aso

We steken vingers naar elkaar op, hebben zoveel burenruzies dat er al jaren programma’s over kunnen worden gemaakt en hebben geen respect voor dienstverlenend personeel die er zijn om ons te helpen, zoals ambulancebroeders. We hebben altijd haast, geen tijd om de ander voor te laten en vinden onze telefoon voor onze neus belangrijker dan de caissière in de supermarkt die onze boodschappen scant.

Kijk ook ff naar jezelf

Maar: 74% van ondervraagde Nederlanders steunt de campagne. We wíllen dus wel meer aardigheid in de wereld. Alleen vinden we onszelf van nature aardiger dan de rest. En we zijn geneigd te denken dat anderen, vooral mensen die we niet kennen, uit zelfbelang handelen. Een typisch gevalletje: als de ander nou eens zus of zo doet, terwijl we eigenijk allemaal de hand in eigen boezem zouden moeten steken.

Een lik aardigheid voorkomt therapie

Het begint volgens gedragswetenschapper Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de VU, met nadenken over je eigen gedrag én aardiger zijn tegen een onbekende, zonder ervan uit te gaan dat die slechte bedoelingen heeft. “We zijn vaak wel aardig tegen de mensen in onze eigen omgeving. Maar juist leuk en aardig gedrag dat onverwacht komt, heeft hele grote effecten. Een voorbijganger die tien minuten de tijd neemt om een slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeluk gerust te stellen, kan jaren therapie voorkomen”.

Bekijk hier de SIRE campagne:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock