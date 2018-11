Valt pakjesavond in de soep door Black Friday? Giga pakketstress bij bezorgdiensten

Vorig weekend draaide het bij zo’n beetje iedere winkel (en bij alle shoppers) om maar één ding: Black Friday. Nog nooit werd deze ‘dag der korting’ zo uitbundig aangepakt in Nederland, maar dat succes lijkt nu gigantische gevolgen te hebben voor het Sinterklaasfeest dit jaar.

Logistieke nachtmerrie

Tijdens Black Friday hebben we zó massaal aankopen gedaan, dat iedereen die deze week nog sinterklaascadeaus heeft besteld soms wel dagen langer moet wachten op z’n pakketjes. Het is in veel gevallen zelfs überhaupt maar de vraag of de sintcadeaus op tijd op hun bestemming zullen arriveren.

Tot een week wachten op je pakket

“In de afgelopen dagen is gebleken dat de hoeveelheid pakketten nog groter was dan verwacht en deze hele week krijgt PostNL nog Black Friday-bestellingen binnen”, zegt een woordvoerder van PostNL tegen De Telegraaf. “Dat veroorzaakt helaas wat vertraging, waardoor een deel van de pakketten er langer dan de gebruikelijke dag over doet.” Hoe groot de berg met nog niet bezorgde pakketten is, kan het bedrijf niet zeggen. Uit gefrustreerde tweets blijkt dat veel klanten twee tot drie dagen op hun pakketje zitten te wachten, met uitschieters tot zelfs een week.

‘We komen niet vandaag’

De grote drukte bij PostNL komt ook bedrijven zelf niet ten goede, kleinere shops vooral niet. PostNL geeft grote spelers als Bol.com bijvoorbeeld voorrang, om eventuele schadeclaims te voorkomen, schrijft de krant. Sommige winkeliers zouden de afgelopen dagen te horen hebben gekregen dat PostNL geen zendingen kwam ophalen.

Pakketten kwijt

Pakketbezorgers proberen zoveel mogelijk klanten naar centrale afhaalpunten te krijgen, maar ook daar gaat het deze periode niet altijd overal even soepel. Soms worden zendingen geweigerd omdat er simpelweg geen plaats meer is in de winkel. Op Twitter blijkt dat dat leidt tot zoekgeraakte pakketjes.

Sintstress

Dit weekend is er weer sprake van een bezorgpiek in verband met Sinterklaas. Zowel PostNL als bol.com zegt dat hun wekenlange voorbereiding veel problemen kan wegnemen, maar dat er soms sprake is van overmacht.

