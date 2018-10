‘PLL’s’ Shay Mitchell schittert in nieuwe horrorfilm en die wíl je zien

Shay Mitchell kennen we allemaal natuurlijk als Emily Fields van de razend populaire serie Pretty Little Liars. Maar met haar rol in The Posession of Hannah Grace bewijst de actrice dat ze veel meer is dan dat. Enne, ze jaagt ons de stuipen op het lijf.

Vond je Pretty Little Liars en vooral de acties van A al angstaanjagend? Wacht dan maar tot je de trailer ziet van de gloednieuwe horrorfilm waar Shay Mitchell in schittert.

Exorcisme

In de teaser van The Posession of Hannah Grace is te zien hoe Shay in de huid kruipt van Megan, die aan het werk gaat in een mortuarium. Intussen probeert ze om te gaan met serieuze trauma’s uit haar verleden én komt ze erachter dat een van de lichamen niet echt dood is. Het gaat om het lichaam van Hannah Grace, die om het leven is gekomen door exorcisme. En je raadt het waarschijnlijk al, haar lichaam wordt overgenomen door een kwaadaardige demoon.

Benieuwd naar de bloedstollende film? Bekijk de trailer hieronder én markeer 29 november in je agenda, want dan verschijnt The Posession of Hannah Grace op het witte doek.

